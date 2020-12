Farmacias reportan stock completo y Gobierno promete mayor acceso

Ante la inminente segunda ola de coronavirus en Bolivia, las farmacias en Cochabamba reportan que están abastecidas con medicamentos para la Covid-19, a diferencia de julio y agosto pasados, cuando fueron rebasadas por la demanda.



“La mayoría de las farmacias afiliadas tienen medicamentos, estamos abastecidas por ahora. Yo creo que así va a ser hasta que (las importadoras) retornen de sus vacaciones”, dijo la presidenta de la Asociación de Profesionales Propietarios de Farmacias, Yovana Cazorla.



Recordemos que, entre julio y agosto pasados, las farmacias en nuestro departamento quedaron desabastecidas por la abrupta demanda, no se podía adquirir algunos productos que forman parte de tratamientos por Covid-19, como Paracetamol, Ibuprofeno, Azitrocmicina, antigripales, aspirina, vitamina D, zinc y Enoxaparina, entre otros.



Cazorla señala que, a diferencia de ese tiempo, ahora “lo que no hay es movimiento, no ha habido movimiento en las farmacias, ha quedado paralizado”.



En relación a los precios, la representante dijo que no han variado e, incluso, por la falta de demanda, varios están a un bajo precio. En julio, la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnología en Salud (Agemed) publicó la lista de precios de más de 400 medicamentos e insumos en el contexto de la pandemia de Covid-19 con el objetivo de evitar el agio y la especulación en la comercialización de esos productos.



Sin embargo, Cazorla señala que esa lista fue aprobada sin consenso y prácticamente quedó en el olvido sin ser aplicada. En tanto, el viceministro de Gestión del Sistemas Sanitario, Álvaro Terrazas, indicó que a través de la Central de Abastecimiento de Suministros de Salud (Ceass) se podrá abastecer de medicamentos necesarios para el tratamiento de Covid-19 a los municipios pequeños.



“Nosotros como Estado creamos Ceass, hacemos compras, capitalizamos. Nosotros le vendemos a costo insignificante para que el municipio más pequeño pueda acceder a medicamentos a buen precio”, dijo Terrazas.

Precios



El Viceministro también informó que se aprobará una norma complementaria a las ya existentes para evitar el agio y las especulaciones en los precios de los productos necesarios para los enfermemos de coronavirus.



También se verificará la tarifa de precios que tienen las clínicas privadas, ya que, en la primera ola de contagios, algunos fueron denunciados por los elevados costos por los servicios como terapia intensiva.



“No podemos entender que en una clínica se tenía un promedio 500 dólares por día en terapia intensiva y después nos aparece con 1.500 dólares/día; entonces, se tiene que dar explicaciones, justificaciones y sinceramente no encuentro las justificaciones”, dijo.

Prueba rápida “antígeno nasal” demora 30 minutos

El viceministro de Gestión del Sistema Sanitario, Álvaro Terrazas, explicó en LT a Fondo que el testeo rápido en el país se multiplicará, pero además se utilizará la prueba rápida “antígeno nasal”, que demora 30 minutos como máximo y tiene una sensibilidad arriba del 95%.



“Esas pruebas nos permiten establecer rápidamente si hay casos activos. Tiene una muy buena paridad de resultados con las pruebas PCR, tienen una sensibilidad arriba del 95%y una especificidad del 99%. Es decir, si la persona está infectada y especialmente si está desarrollando síntomas, va a poder darnos positivo”, dijo el Viceministro.



Sin embargo, aclaró que este tipo de pruebas está más dirigida “a personas que están desarrollando síntomas, hay que ser claros, no es tan óptimo en asintomáticos”.



La autoridad también dijo que están programas 2,2 millones de pruebas a realizarse: 550 mil pruebas PCR y 1,6 millones de pruebas de antígeno nasal.



El objetivo principal de este testeo rápido es evitar la saturación y peregrinaje de la población que padece el virus.



También será de utilidad epidemiólogo para la detección temprana para hacer un tratamiento oportuno, contención oportuna de la pandemia.



Sin embargo, dijo que es relevante que se mantengan las medidas de bioseguridad establecidas que tienen que ver con el lavado de manos, distanciamiento social y uso de barbijo.