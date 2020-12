Unos 1.500 detenidos esperan que la ALP ratifique el decreto de indulto

El presidente Luis Arce Catacora emitió, el 22 de diciembre, el Decreto Presidencial 4426 para favorecer con amnistía e indulto a por los menos 1.500 detenidos en todo el país, documento que debe ser ratificado por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

Para el pasado 23 de diciembre fue convocada la primera sesión extraordinaria de la Asamblea que tenía agendada la consideración del decreto, pero horas antes del desarrollo, de forma sorpresiva, la sesión fue suspendida.

La norma indica que “ante la amenaza de una segunda ola de contagios por Covid-19, el Gobierno aplica medidas de prevención en los centros penitenciarios del país”, por lo que dispone la amnistía e indulto en el marco de los principios de protección a la vida y salud.

La normativa establece que el beneficio de amnistía es para las personas que, a la fecha de la publicación del decreto, se encuentren en detención preventiva en penales del país o en detención domiciliaria.

Entre los requisitos se contempla el “haber superado el tiempo máximo previsto para la duración de la etapa preparatoria sin que se instaure el juicio oral o haber superado el tiempo máximo de duración legal del proceso penal sin que cuente con sentencia condenatoria ejecutoriada”.

El indulto se aplica a personas con sentencia condenatoria ejecutoriada en las siguientes condiciones: persona no reincidente, condenada a pena privativa de libertad igual o menor a ocho años, sin que sea necesario el cumplimiento de parte de la condena.

También se aplica a la “persona condenada a pena privativa de libertad igual o menor a 10 años, que haya cumplido al menos una cuarta parte de la condena privativa de libertad”.

Excluye

El beneficio no podrá aplicarse en por lo menos 10 causales: delitos que no admitan indulto; delitos con pena privativa de libertad cuyo máximo sea mayor a 10 años; delitos de genocidio, parricidio, feminicido, infanticidio, homicidio, trata de personas, tráfico de personas, robo agravado, secuestro, contrabando, tenencia porte o portación de armas no convencionales y tráfico ilícito de armas.

Tampoco se benefician presos que hayan cometido delitos contra la libertad sexual, incumplimiento de deberes, omisión de declaración de bienes y rentas, violencia contra las mujeres, acoso político y violencia política contra las mujeres, delitos cuya víctima sea niña, niño, adolescente o persona incapaz, además de delitos con víctimas múltiples.

La norma aclara que “la concesión de indulto no libera ni disminuye la responsabilidad civil, que es independiente y no afecta a la eficacia del beneficio concedido”.

“La concesión de indulto alcanza a los días multa y no exime del cumplimiento de las costas al Estado”

Por razones humanitarias

El decreto presidencial busca conceder amnistía e indulto por razones humanitarias y emergencia sanitaria a hombres mayores de 58 años o mujeres mayores de 55.

Asimismo, personas con discapacidad grave o muy grave o con enfermedad crónica avanzada o en estado terminal.

Personas que tengan bajo su cuidado o custodia exclusiva a uno o varios hijos menores de 12 años de edad o con discapacidad grave o muy grave.

También llega a mujeres en estado de gestación.

Este no se aplica a personas con penas mayores a 10 años u otros.