Eva copa deja al MAS y decide ir como candidata a la Alcaldía de El Alto con Jallalla

Tras el supuesto "dedazo" que eligió a Zacarías Maquera como candidato del Movimiento Al Socialismo (MAS) a la Alcaldía de El Alto, Eva Copa, expresidenta de la Cámara de Senadores, dejó hoy la militancia del partido azul con lágrimas en los ojos y fue presentada oficialmente como postulante por la agrupación política "Jallalla La Paz", liderada por Leopoldo Chui.

“Simpatizantes del MAS voy a ir a la cancha con otro color, pero seguiré peleando por mis convicciones, seguiré siendo un partido de izquierda y sobre todo voy a seguir pelando por mi pueblo. Hay que seguir trabajando por esta juventud que se lo merece”, manifestó.

Asimismo, dijo que esperó hasta el último momento y que fue a todas las instancias que correspondían, pero sin éxito. “Ustedes bien saben los que están en el instrumento y nuestros simpatizantes, es dura la pelea interna (…) Me siento decepcionada por algunos grupos que no permiten que haya renovación, no permiten que los nuevos liderazgos surjan”, lamentó Copa.

La proclamación se da luego de que organizaciones sociales, de esta urbe, ratificaron la postulación de Copa y dieron a conocer que Evo Morales no respondió a su petición por lo que rechazaron la designación de Maquera.

Maquera, exdirigente campesino, fue el elegido por MAS como candidato para la Alcaldía de El Alto rumbo a las elecciones del próximo 7 de marzo; sin embargo, organizaciones afines a la exlegisladora denunciaron "dedazo" en la designación de Maquera.

Jallalla La Paz tiene como candidatos confirmados a Felipe Quispe para la Gobernación de La Paz y al cantante de música tropical David Castro como postulante a la Alcaldía paceña.