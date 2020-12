Exautoridades, periodistas y colcalero figuran como candidatos

Las organizaciones políticas habilitadas para participar en las elecciones subnacionales llegaron ayer hasta los tribunales departamentales electorales con sus candidatos más visibles para las gobernaciones y alcaldías. Entre ellos destacan la exmandataria Jeanine Áñez y exautoridades de su gobierno como Iván Arias y Rafael Quispe, el cocalero Franclin Gutiérrez, el presidente del Colegio Médico Luis Larrea, periodistas y la expresidenta del Senado Eva Copa, quien se alejó del MAS para cumplir con su aspiración a la silla edil de El Alto.



A lo largo de estas semanas, se registraron peleas al interior de los partidos del Movimiento Al Socialismo (MAS) y Demócratas porque no hubo consenso para la elección de candidatos, e incluso, hasta las últimas horas de ayer, se registraron conflictos en Santa Cruz y en Cochabamba.



Después de renunciar a Demócratas, la expresidenta Áñez fue proclamada como candidata para la Gobernación de Beni por la alianza Ahora, conformada por Unidad Nacional y Hagámoslo Trinidad.



“Sí será candidata a la Gobernación de Beni, es correcto”, manifestó el jefe departamental de UN y presidente del bloque, Jorge Ribera, a Página Siete, pero no se confirmó si fue inscrita formalmente.



En tanto que en Santa Cruz, el MAS confirmó a Adriana Salvatierra como candidata para la Alcaldía y a Mario Cronenbold a la Gobernación tras un periodo de definición conflictivo.



El Deber informó que el periodista deportivo José Gary Áñez será el candidato a la Alcaldía de Santa Cruz por Comunidad Ciudadana (CC), para las elecciones subnacionales de marzo.

En La Paz



Otro periodista confirmado ayer como candidato fue Juan Carlos Arana, pero para la Alcaldía de La Paz por el Movimiento por la Soberanía (MPS).



El MAS inscribió a sus candidatos César Dockweiler para la Alcaldía de La Paz, Zacarías Ratuki Maquera para la municipalidad de El Alto y Franklin Flores para la Gobernación de La Paz.



El dirigente cocalero Franclin Gutiérrez presentó sus papeles ante el tribunal electoral para inscribirse como candidato a la Gobernación de La Paz por el Frente Para la Victoria (FPV).



El expresidente de la Asociación de Productores de Coca (Adepcoca) de La Paz llegó hasta el Órgano Electoral acompañado de varias personas al ritmo de la saya afro.



Gutiérrez dijo no sentirse intimidado por al MAS, pese a que estuvo más de un año en la cárcel en el gobierno de Evo Morales.



El presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, formalizó su postulación a la Alcaldía de La Paz por la agrupación Unidos por La Paz. El médico dijo que la prioridad de su programa de gobierno será la salud, así como la construcción de más hospitales en la sede del Gobierno y una atención permanente de salud para la ciudadanía.



Unidos por La Paz postula a Santiago Quenta como candidato a gobernador y anunció que ese frente tendrá candidatos en 14 municipios del departamento.



La alianza entre CC, Unidad Nacional (UN) y Soberanía y Libertad (Sol.Bo) registró esta noche a Waldo Albarracín como candidato a la Alcaldía de La Paz; Rómulo Venegas, postulante al Gobierno municipal de El Alto, y Samuel Sea como candidato a la Gobernación.



El exministro de Obras Públicas Iván Arias y el exdiputado de Unidad Demócrata (UD) Rafael Quispe concretaron sus candidaturas a la Alcaldía y Gobernación de La Paz respectivamente, por la alianza Por el Bien Común Somos Pueblo.

Copa se inscribe entre lágrimas y se aleja del MAS

La expresidenta del Senado Eva Copa formalizó anoche su inscripción como candidata a alcaldesa de El Alto por la agrupación Jallalla, en una marcha junto a sus seguidores en la cual no resistió las lágrimas por el apoyo recibido.



“Estoy muy agradecida con todos por el acompañamiento. He tenido que tomar esta decisión porque no hay oportunidades para nosotros. Lamentablemente, unas cuantas personas han decidido el futuro de mi ciudad y esto es El Alto, y los que están detrás de mí van a elegir quién va a ser su alcalde”, dijo Copa llegando al Tribunal Electoral.



Copa señaló que no guarda odio contra el MAS, porque le dio la oportunidad de llegar a la Asamblea Legislativa Plurinacional, pero reiteró que no puede creer que entre pocos hayan pretendido decidir el destino de toda la ciudad.



Copa fue acompañada por el cantante David Castro, que es el candidato de Jallalla a la Alcadía de La Paz.



El artista destacó que, tras anunciar su postulación, recibió invitaciones de sectores sociales para reunirse y darle su apoyo.

El Mallku



En tanto que, horas antes, acompañado de un grupo de sicureada, Felipe Quispe, El Mallku, llegó hasta el Órgano Electoral para inscribir su candidatura para la Gobernación de La Paz por la misma organización política que Copa.



“No confiamos en el Tribunal Electoral, (porque) no controlamos”, sostuvo Quispe sin dar más explicaciones.



El aymara que se destacó en la Guerra del Gas de 2003 participará de las Subnacionales, que organiza el Tribunal Supremo Electoral (TSE) a cuyas reglas deberá someterse.



Quispe se refirió también a Eva Copa, que buscará por esa agrupación la Alcaldía de El Alto. “En el MAS hay racismo hay odio a los aymaras, por eso se salió del MAS. Ahora haremos una buena dupla en las elecciones”, puntualizó Quispe, mientras de fondo se escuchaba corear: “¡Mallku, Mallku gobernador!”.

121 organizaciones políticas habilitadas

Entre partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y movimientos indígena originarios suman 121 fuerzas que están habilitadas para presentar candidatos en los nueve departamentos del país.

Los tribunales electorales departamentales no publicaron la nómina de agrupaciones ciudadanas de alcance municipal.