Evo: No me preocuparía mucho si se van del MAS; que vuelvan los que se han equivocado

El presidente del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, afirmó este viernes que “no le preocupa mucho” si algunos militantes del partido deciden retirarse para aliarse con otras agrupaciones políticas, pero consideró que quienes se han equivocado deberían volver a ser parte del partido.

“A mí no me preocuparía mucho, algunos compañeros que se han ido, siendo alcalde del MAS, candidato de otro partido, siendo concejal, con otro partido; eso estudiaremos, pero no es la primera vez, siempre hubo”, expresó Morales en el programa “Evo es Pueblo”.

Recientemente, Eva Copa candidata a la alcaldía de El Alto por Jallalla y expresidenta de la Cámara de Senadores decidió retirarse del MAS porque por un “dedazo” eligieron a Zacarías Maquera cuando todo parecía que ella iba a ser elegida como postulante para las subnacionales por el partido azul.

Morales manifestó que es normal que militantes se retiren del partido por diferentes motivos y no le preocupa mucho.

Acusó a los partidos de “la derecha” de enviar infiltrados a las reuniones donde se eligieron a candidatos a causar caos y provocación.