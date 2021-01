Implican a seis policías en muerte de Yamil Rosales; Diprove lo niega

José Luís R. V. (19), investigado por la muerte de Yamil Rosales, una persona que se dedicaba a comprar y vender autos, reveló que después arrojar el cuerpo de la víctima en Tiraque, seis policías de la Dirección de Robo de Vehículos (Diprove) se llevaron el camión Nissan Cóndor de la víctima, le dieron 200 bolivianos y lo amenazaron para que se quede callado.

Sin embargo, desde la Dirección Nacional de Diprove negaron esa versión y, por el contrario, señalan que gracias a la intervención de la Policía es que se dio con el paradero de esta persona.

Yamil Rosales desapareció el 1 de enero en Comarapa, Santa Cruz, y su cuerpo fue hallado ayer en unos matorrales de Tiraque, Cochabamba. Estaba calcinado y, según la autopsia legal, murió después de recibir tres disparos. Dejó en la orfandad a tres menores.

“Cuando llegamos a la curva (cerca de Tiraque), pidieron que me detenga, que tenían que descargar unas bolsas. Fue entonces cuando escuché tres tiros de un arma, vi que ardía fuego. No sabía qué hacer, no tenía plata, estaba asustado”, explicó José Luís R. V., quien prácticamente fue obligado a declarar porque estaba rodeado de los pobladores de Comarapa.

Agregó que, cuando llegó a Tiraque, se encontraron con una camioneta roja, en la que supuestamente había seis policías de la Diprove.

“Estaban con poleras, sin chaleco, sin gorras, pero tenían armas en su cinturón. Me pidieron que me baje del camión y que suba a su camioneta”, aseguró el hombre.

Uno de los supuestos uniformados, relató, subió al camión para hablar con los otros implicados (Abel y Chato). “Ni siquiera me pagaron los 300 bolivianos que se habían comprometido (por conducir el motorizado)”, indicó.

Ya en la camioneta, José Luís R. V. fue llevado a un garaje en Punata, donde los supuestos uniformados le advirtieron que debía quedarse callado y no informar nada de lo sucedido, caso contrario, su vida corría peligro.

Policía niega acusación

Desde Diprove niegan rotundamente la acusación del involucrado en la muerte de Rosales. Según Unitel, la Policía confirmó que uniformados tuvieron contacto con esta persona porque conducía un vehículo indocumentado; una vez contactado, firmó el acta de secuestro del camión por no llevar placas.

“Gracias a la intervención de este camión es que damos con los datos del sujeto que manejaba. Luego de la coordinación se dio la aprehensión del sujeto”, sostuvo el director nacional de Diprove.

Este caso conmocionó a la población de Comarapa, que sobrepasó la fuerza policial y obligó al único detenido a confesar dónde se hallaba el cuerpo de Yamil, pero además a relatar cómo sucedieron los hechos. Sin embargo, la Policía y el Ministerio Público investigan el hecho para esclarecer la verdad de los hechos.

Además de José Luís R. V., existen otras tres personas que están siendo buscadas por la Policía porque habrían participado directamente en el hecho de sangre; sin embargo, también se indaga si existen más implicados en este caso.

1 de enero



Desaparición



Yamil Rosales salió con vida de su casa el 1 de enero después de recibir un llamado telefónico de personas interesadas en la compra de su camión Nissan. El detenido es un sujeto denominado “chutero” que se dedica a la compra y venta de vehículos indocumentados.

2 de enero



Recuperan el vehículo



El director de Diprove, Yuri Tapia, informó que, tras un patrullaje preventivo realizado el sábado por los uniformados en la región de Valle Alto, se halló el camión Nissan Cóndor que fue robado en Comarapa.

4 de enero



Hallan el cuerpo



La Policía halla el cuerpo de Yamil Rosales en Tiraque.