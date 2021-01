Magisterio rural no cree que clases se posterguen: “Si el rebrote es fuerte, usaremos modalidad a distancia”

“Muchos en el campo me dijeron que el Covid-19 no existe (…) es un chip que nos han puesto, si nosotros repetimos que el Covid-19 no existe, se esfuma”, dijo una mujer durante la manifestación que... Ver más Un grupo de personas quema barbijos y dice que la Covid-19 no existe

La lluvia de estos últimos días pintará de verde las montañas y es también un regalo para las flores Ver más Buganvilla

En respuesta al Gobierno central, que cuestionó a las gobernaciones y alcaldías por no haber aprovisionado los suficientes recursos económicos para enfrentar la pandemia de Covid-19 este año, varios... Ver más Alcaldías piden ley para poder destinar más fondos para Covid-19