MAS sospecha encubrimiento en salida del excomandante y pide informes a Migración

Parlamentarios del Movimiento al Socialismo (MAS) consideran que hubo encubrimiento al excomandante de las Fuerzas Armadas, Sergio Orellana, para que salga del país hacia Colombia, en noviembre de 2020. Anunciaron que pedirán informes al Ministerio de Gobierno y a Migración sobre este hecho.

El presidente del Senado, Andronico Rodríguez, dijo que en este caso específico habría un "posible encubrimiento", aguardarán los informes de las comisiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) que investigan los hechos registrados en Senkata y Sacaba.

"Si uno sale del país, es que es (autor) confeso, ellos bien claro han expresado que el que nada tiene nada teme, siempre lo han dicho, ahora ellos se han salido", señaló Rodríguez.

Por su parte, el senador Leonardo Loza (MAS) lamentó que se haya permitido la salida de Orellana y anunció que solicitará informes a Migración y al Ministerio de Gobierno sobre este caso.

"No sé qué estaría haciendo en Colombia, hay que preguntarnos a qué van a Colombia, si han salido del país. Nuestro Ministerio de Gobierno, Migración, si esto es verdad, nos tendrán que informar, no solo a los legisladores, sino a todo el pueblo boliviano", refirió.

Mencionó que si el exjefe militar fugó del país, entonces debe agotarse todos los mecanismos para traerlo de vuelta a fin de que responda ante la justicia por los casos de Senkata y Sacaba.

A su turno, el diputado Alejandro Reyes (CC) dijo el proceso es parte de una persecución al excomandante de las FFAA, debido a que hay una manipulación de la Justicia.

"Pedimos que haya una investigación imparcial, no podemos tener confianza en una justicia que funciona a través del dedazo, de sentencias que salen desde el Ejecutivo. Hemos pedido una reforma judicial para recuperar la confianza de la Justicia, mientras no tengamos confianza en la Justicia no podemos avalar ningún tipo de proceso", manifestó.

Las repercusiones se dan, después de que la Policía confirmó que Orellana salió del país rumbo a Colombia el 16 de noviembre de 2020 y anunció que se coordinará con Interpol dar con la ubicación exacta del mencionado.

"La Policía va a coordinar con Interpol para poder realizar su búsqueda, para saber dónde se encuentra efectivamente", informó el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), coronel Alberto Aguilar.

Contra el excomandante de las FFAA pesan dos órdenes de aprehensión, una por el supuesto caso "Golpe de Estado" y la otra por las muertes en Sacaba, en noviembre de 2019.