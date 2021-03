Comité cruceño llama a la resistencia civil contra la 'persecución política del Gobierno'

El Comité pro Santa Cruz emitió este sábado un pronunciamiento, mediante el cual llamó a la población a la resistencia civil de lo que considera como persecución política del Gobierno de Luis Arce contra exautoridades en el marco del caso de supuesto "golpe de Estado".

El presidente cívico Rómulo Calvo manifestó que el caso es mal mallado de "golpe de Estado" y ratificó que en 2019 hubo un fraude electoral.

En el pronunciamiento se exige a Luis Arce que suspenda la persecución política contra exlíderes cívicos y políticos, como también a policías y militares por los hechos ocurridos durante los 21 días de protesta que llevaron a la renuncia de Evo Morales.

"Hacer un llamado a la ciudadanía en general a la resistencia civil contra el abuso y la persecución política del Gobierno de Arce. En ese sentido afirmamos que no vamos a permitir que ningún cruceño ni boliviano sea perseguido por resistir y protestar pacíficamente los 21 días por el fraude electoral", señala el punto segundo del documento.

El Comité indicó también que de investigarse a Jeanine Añez debe hacerse en un juicio de responsabilidades. Además, exigió la liberación de los detenidos indebidamente.

Asimismo se pide a la OEA y Unión Europea, cuyas misiones de observación electoral estuvieron en 2019, que se pronuncien e inicien acciones de protección para los perseguidos políticos del Gobierno de Arce.

Calvo consideró que lo ocurrido en el país con la persecución política marca un retroceso en la democracia boliviana.

Anunció que se gestionará una reunión nacional de cívicos para abordar este tema.

"Vamos a hacer resistencia, no vamos a permitir como cruceños, como bolivianos que estuvimos en las calles luchando por nuestra libertad y democracia que se nos vulnere, no vamos a permitir que haya otro caso terrorismo, no vamos permitir que haya otro hotel Las Américas", recalcó.

Calvo también mandó un mensaje a Luis Arce: "Le pedimos al señor presidente que no se deje influenciar por un cobarde, por un narcodictador que teníamos, un pedófilo".