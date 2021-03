Rafael Quispe denuncia presunto fraude y se declara en huelga de hambre

El candidato a la gobernación de La Paz del partido Por el Bien Común Somos Pueblo (Pbcsp), Rafael Quispe, se declaró en huelga de hambre la noche de este sábado tras denunciar que se estaría gestando un presunto fraude electoral en el conteo de votos.

“Vemos ciertos indicios de fraude electoral, por lo tanto vamos a tomar la extrema medida de la huelga de hambre. No es posible que el Tribunal Electoral no dé respuesta a este fraude electoral, que no dé respuesta a nuestras peticiones. Pedimos al Tribunal Supremo Electoral respuestas urgentes”, manifestó en un video difundido en las redes sociales de Somos Pueblo.

Quispe se instaló en inmediaciones del COE donde se realiza el cómputo oficial del Tribunal Electoral Departamental de La Paz.

Según actualización del cómputo oficial del TED al 82,93 por ciento (hrs. 22:00), el MAS tiene un 39,5 por ciento de los votos, Jallalla le sigue con el 24,69 por ciento y el partido de Quispe (Pbcsp) alcanza un 23,46 por ciento.