Ministerio Público basó acusación en una afirmación que Teresa Morales no hizo

En la audiencia cautelar que determinó la detención preventiva de la expresidenta Jeanine Áñez, el Ministerio Público basó la acusación en una declaración de la exautoridad y dirigente del Movimiento Al Socialismo (MAS), Teresa Morales, que no realizó.

De acuerdo a lo que se maneja, los expresidentes Jorge Quiroga y Carlos Mesa, además de Samuel Doria Medina exigieron que Adriana Salvatierra presente su renuncia a la presidencia del Senado para que Áñez asuma el mandato, a cambio de que Evo Morales saliera del país.

Según el documento al que accedió El Deber, la declaración de Morales hace referencia a que el expresidente Quiroga habló con el comandante de la Fuerza Aérea y le pidió que se emita la autorización para que el avión mexicano en el que estaba Evo Morales despegue. Esta situación se consideró como condición para empezar la negociación de pacificación del país, pero en la misma no se revela que hayan solicitado alguna renuncia.

“Por lo que sabemos esa autorización efectivamente surtió efecto, puesto que el avión pudo despegar, aunque no logró las autorizaciones de sobrevuelo en distintos territorios. La pregunta que yo me hice en ese momento era quién era Tuto Quiroga para darle instrucciones al comandante de la Fuerza Aérea si no era diputado, ni ministro, ni autoridad de ningún tipo. Sólo contaba con el consentimiento de Carlos Mesa, Samuel Doria Medina, Rolando Villena (exDefensor del pueblo) y Jerjes Justiniano (quien representaba a Luis Fernando Camacho)”, dijo Morales.

En base a esta declaración, el fiscal Harold Jarandilla manifestó que el 11 de noviembre de 2019 hubo una reunión en la UCB con la intención de buscar una solución pacífica al conflicto, pero también añadió – basado en lo que dijo Teresa Morales- que estaban Adriana Salvaterra, Doria Medina, Quiroga y Mesa, cada uno acompañado con sus asesores.

“Le solicitaron a la señora Salvatierra que presente su renuncia irrevocable a su calidad de presidenta del Senado. Le expresaron que la finalidad era que la señora Jeanine Áñez asuma la presidencia del Senado y en forma ulterior, la presidencia del Estado Plurinacional. Aquí hay un aspecto fundamental, le dicen a la señora Adriana Salvatierra de que iban a permitir que Evo Morales pueda salir del país, y fue el señor Jorge Quiroga, quien realizó las llamadas correspondientes para viabilizar ese acto de coacción que se estaba realizando en contra de Adriana Salvatierra”, afirmó el fiscal.

Sin embargo, la declaración del fiscal no concuerda con la versión que hizo conocer Morales y que fue un aspecto clave en la audiencia cautelar para que Áñez sea vinculada en el supuesto golpe de Estado como senadora y no como presidenta, por lo que justifica el proceso en la vía ordinaria.

Teresa Morales relató que, al colgar el celular, Quiroga dijo que podían empezar con la reunión porque Evo Morales tenía el permiso para despegar en el avión mexicano, sin embargo, Salvatierra no aceptó y afirmó que iba a esperar que “despegue y que además aterrice”, por lo que dejó la reunión.

“Sabemos que han intentado matarlo y queremos evitar que eso suceda”, les dijo Salvatierra ante la insistencia de “adelantar la reunión”, según el testimonio de Teresa Morales.

Cuando Evo aterrizó en Paraguay, el 12 de noviembre, se reinstaló la reunión, según detalló la testigo.

En la reunión, Mesa le preguntó a Salvatierra si había renunciado, y ella afirmó que difundió esa decisión, pero que no había presentado su “carta de renuncia formalmente a la Asamblea”.

En ese momento de la reunión, Evo ya estaba fuera del país y quienes estaban en el encuentro propusieron “una salida institucional y constitucional”.

En el momento, convocaron al senador Óscar Ortiz y Salvatierra llamó a Susana Rivero. El llamado con la idea de apoyar a la expresidenta del Senado en los “argumentos políticos y jurídicos”.

Cuando ambos parlamentarios llegaron a la reunión, les preguntaron si aceptarían que Áñez fuera la presidenta, a lo que Salvatierra contestó: “‘Nos extraña que nos hagan esa pregunta, cuando en realidad todos sabemos que ella está usando la cápsula presidencial para moverse en el territorio nacional y actúa como la nueva presidenta”.

Se explicaron los procedimientos parlamentarios y la reunión se alargó hasta que Salvatierra se retiró del encuentro.

En su declaración, Teresa Morales dijo que Doria Medina señaló que debían tomar una “decisión de inmediato”. Según afirmó: “Queda claro que ese plan era posesionar a Jeanine Áñez sin el apoyo de la bancada parlamentaria del MAS”.

Salvatierra y su renuncia

La expresidenta de Senado, Adriana Salvatierra, hizo pública su renuncia al cargo el 10 de noviembre de 2019 a las 18:00. En enero de 2020, publicó un vídeo en el que explicaba que su dimisión fue por razones políticas y que fue realizada de manera conjunta con Evo Morales y Álvaro García Linera, descartando razones personales.