Pumari dice que se quedará en el país y que no tiene miedo

El exlíder cívico potosino Marco Pumari aseguró que no se irá del país así el Gobierno le inicie procesos por el supuesto “golpe de Estado”, en referencia a las aprehensiones de la expresidenta Jeanine Áñez y dos de sus exministros.

“No tenemos miedo, estoy aquí en mi casa”, dijo el excandidato vicepresidencial en contacto con el programa A Media Mañana, de Grupo Centro y Los Tiempos.

Para el exlíder cívico, las detenciones de las exautoridades son preocupantes porque el MAS está utilizando la justicia con fines partidarios, lo que genera el riesgo de caer en un estado totalitario.

“Esta situación es delicada y peligrosa, estamos viendo como el gobierno de manera descarada está utilizando a la justicia como un arma, un instrumento coercitivo, si bien contra ahora de exmandatarios, exlíderes cívicos, esto demuestra de que el MAS va a utilizar la justicia, lo hace de manera frontal, sin disimular, eso debe llamar la atención de los bolivianos”, indicó.

“Quieren decir que, si no opinamos igual que ellos nos meten a la cárcel, eso es peligroso, cortar las libertades democráticas”, aseveró.

Dijo que “no me cabe duda de que van a tratar de ir detrás de nosotros, somos concientes, ahora eso de escapar (ríe)… yo estoy en mi casa en Potosí, no lo vamos a hacer, no podemos tener miedo, necesitamos ser fuertes”, indicó.

“Lo que observa el MAS es que no tenemos miedo, eso no les gusta”, indicó.

Pumari ponderó las movilizaciones que se registraron en distintas regiones del país.

Pumari fue uno de los dirigentes cívicos que lideró las protestas que provocaron la caída de Evo Morales en 2019.

Vea la entrevista completa: