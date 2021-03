Alcalde electo Arias sale de la Fiscalía y anuncia que continuará la “resistencia pacífica”

El alcalde electo de La Paz Iván Arias abandonó pasado el mediodía de este viernes las instalaciones de la Fiscalía, donde acudió a una citación y allí se acogió a su derecho constitucional al silencio, y luego anunció a los periodistas que continuará la “resistencia pacífica” porque con las citaciones, se pretende evitar que él se posesione como alcalde el próximo 3 de mayo.

Este viernes, Arias acudió a la Fiscalía de La Paz para declarar sobre un hecho que ocurrió en 2018, cuando el burgomaestre electo no era ministro de Obras Públicas. También está citado para el martes 23 de marzo a otra declaración informativa por la presunta designación de un administrador de un edificio sin título profesional.

Rodeado de gran cantidad de sus seguidores, el alcalde electo de La Paz, Iván "Negro" Arias, llegó a la Fiscalía para declarar por un caso de presunto incumplimiento de deberes.

"¡El Negro no está solo, el Negro no está solo!", "¡Esto no es justicia, es persecución, esto no es justicia, es persecución!" vitorearon en la cadena humana que se armó en las afueras del Ministerio Público.

Arias tiene otras citación por un caso diferente, la misma que está fijada para las 08:30 del 23 de marzo, se trata de una denuncia por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.