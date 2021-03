Suspenden audiencia de Roca por caso respiradores y dice "estoy aquí para dar la cara"

LA PAZ

La exministra de salud, Eidy Roca, calificó este viernes de injusto el proceso en su contra por el caso respiradores chinos y le pidió al presidente Luis Arce actuar con justicia porque nadie tiene la vida comprada. Apareció en instalaciones del Comité Cívico pro Santa Cruz donde se refugió para participar de la audiencia de medidas cautelares.

Para este viernes estaba previsto una audiencia virtual por el caso respiradores chinos, pero fue suspendida porque una de las partes no fue notificada. En entrevista con el periodista Milton Montero, subrayó que se presentará en la siguiente audiencia porque considera que realizó una gestión limpia cuando estuvo al frente del Ministerio de Salud.

"Hoy se tenía que realizar la audiencia, yo estuve presente, pero se ha suspendido porque alguna de las partes no había sido notificada, pero estoy aquí para dar la cara porque sé que he hecho una gestión limpia. Yo me enfrente a la pandemia, me enfrente al Covid, salí del Covid, quede con secuelas que es lo que tengo ahora, pero sigo adelante porque sé que todo lo que hice fue en favor de mi gente", declaró Roca.

La Fiscalía pidió la detención preventiva de la exautoridad de Salud. Ella calificó de injusto el proceso, argumentó que en su calidad de autoridad estuvo al frente de la pandemia del coronavirus (Covid-19) en el momento más duro de la primera ola.

Sobre las acusaciones de injerencia política, aseveró que las acusaciones solo son entendibles porque fue parte del gobierno de la expresidenta Jeanine Áñez, que en la actualidad se encuentra con detención preventiva en la cárcel de mujeres de Obrajes en La Paz.

Apareció este viernes acompañada de miembros del Comité Cívico pro Santa Cruz y manifestó que también cuenta con el apoyo de instituciones que conocen de su trabajo y trayectoria. Informó que la enfermedad del Covid-19 le dejó secuelas neurológicas, pese a su estado se presentó en la audiencia virtual.

"Le digo que pido a Dios que el señor Presidente se reconcilie con él (Dios), porque no tenemos la vida comprada y él es el único que puede hacer hasta un milagro con su salud. Que actúe con justicia, que no se deje presionar, ni dirigir por nadie", señaló.