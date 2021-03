Presidente Arce arremete contra movilizados y sus afines marchan

El presidente Luis Arce, que hasta hace poco se había mantenido cauto y al margen del encarcelamiento de su antecesora Jeanine Áñez, dijo ayer que “la justicia tiene que traer a todos los culpables” de lo que ha considerado un “golpe de Estado” en las jornadas de octubre y noviembre de 2019, además advirtió que hará respetar el 55 por ciento de apoyo que recibió en las urnas.

Asimismo, pidió “la unidad del pueblo ante el ataque de la derecha” y recordó que durante el gobierno interino hubo “muchos hermanos” enjuiciados y amenazados, por lo que “vamos a hacer respetar con justicia”.

Estas declaraciones coincidieron ayer con las movilizaciones en diferentes ciudades, protagonizadas por sectores afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) articuladas en el Pacto de Unidad, para exigir juicio a las exautoridades.

En La Paz, la marcha llegó hasta el centro de la ciudad después de haber partido de El Alto, con arengas de “justicia” y “cárcel para los golpistas’’, entre otras. Antes de comenzar el cabildo en la plaza San Francisco se prendió fuego a muñecos que representaron a la exmandataria Áñez y a sus exministros.

La jornada de ayer se cumplió una semana del encarcelamiento de Áñez, a quien se le ha negado el traslado a un centro médico en La Paz para que se la trate por complicaciones por hipertensión a pesar de contar con una autorización judicial.

El fin de semana, en la audiencia de apelación, se amplió de cuatro a seis meses el tiempo de detención preventiva de Áñez y los exministros Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán, denunciados por los delitos de conspiración, sedición y terrorismo.

El cónclave de afines del MAS se declaró en emergencia y aprobó llevar adelante cabildos, ampliados y otras reuniones “ante cualquier arremetida de los golpistas que aún pretenden desestabilizar la gestión” de Luis Arce y David Choquehuanca”.

“La unidad del pueblo ante el ataque de la derecha, los perdedores de las elecciones, los que tuvieron que bajarse de la carrera electoral porque no tenían gran votación, 2, 3, 6 por ciento de apoyo popular, hoy salen a reclamar. Cómo con 6 por ciento quieren hacerse respetar, hermanos, hemos ganado con 55 por ciento las elecciones y vamos a hacer respetar el voto popular con justicia para el pueblo alteño”, aseguró el mandatario en un acto en el Distrito 7 de El Alto.

“Sabemos lo que ha pasado en nuestro país, no lo va a ocultar un spot, un gobierno de facto, no se lo puede ocultar, la justicia tiene que demostrar y tiene que traernos a todos los culpables”, exclamó ante el pedido de los pobladores de El Alto de mandar a la cárcel al exlíder cívico cruceño y gobernador electo Luis Fernando Camacho.

Cabildo en Beni declara emergencia

El cabildo convocado por el Comité Cívico de Beni resolvió declararse en estado de emergencia por la liberación inmediata de los “presos políticos” y el cese la persecución.

En la multitudinaria concentración, en la plaza de Trinidad, las diferentes intervenciones ratificaron que lo que ocurrió en 2019, en las elecciones generales que fueron anuladas, fue un fraude electoral. Al respecto, demandaron al Gobierno “dejar de mentir” a la comunidad internacional con el argumento que en 2019 hubo un “golpe de Estado”.

Ministro Lima difunde teoría de golpe de Estado

En las últimas jornadas, el ministro de Justicia, Iván Lima, se ha dado a la tarea de pregonar en todos los escenarios posibles, entrevistas, actos, que en noviembre de 2019, ocurrió en el país un “golpe de Estado”.

“Se debe dar una garantía de no repetición, de no volver al pasado, de no volver a tener dictaduras, de no volver a tener golpes de Estado; lamentablemente, en el país hemos enfrentado recientemente un golpe”, dijo en la víspera durante la entrega del informe de la Comisión de la Verdad.

Agregó que hechos como ese informe devuelven la esperanza al pueblo boliviano, “a la lucha por la verdad y la justicia”.

La Comisión de la Verdad investigó las vulneraciones a los derechos humanos cometidos por los gobiernos militares instalados entre noviembre de 1964 y octubre de 1982.

El domingo, en declaraciones a RKC, Lima dijo que este medio era uno de los pocos en expresarse libremente y explicó sobre la “tramoya” preparada por la oposición, por la derecha para hacerse del poder.

Relató las circunstancias en que Adriana Salvatierra renunció, y que, de acuerdo con su percepción, la presidencia le correspondía a la entonces presidenta de Diputados, Susana Rivero.

Explicó que “una senadora con el 4 por ciento fue autoproclamada” y “recibió la banda de parte del comandante de las Fuerzas Armadas, el coronel Orellana”, “son elementos claros de un golpe de Estado”.