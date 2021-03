Arce y López Obrador se reúnen para "restablecer la hermandad" entre México y Bolivia

El exagente de Bolivia ante La Haya señala que desde el fallo no se avanzó en una propuesta para retomar relaciones. Ver más Bolivia plantea diálogo y Chile dice que el tema del mar está cerrado

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) desestimó el recurso interpuesto por Comunidad Ciudadana -Autonomía para Bolivia (C-A) sobre supuestas irregularidades en 84 actas electorales en la capital de... TSE rechaza recurso de CC y se confirma victoria de Fernández en Santa Cruz

Los alcaldes electos Iván Arias, Eva Copa y Manfred Reyes Villa descartaron su asistencia al encuentro de este jueves. Cívicos lamentan decisión de alcaldes electos y proponen a Arce una cumbre