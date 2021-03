Comcipo exige imparcialidad a la justicia y demanda la renuncia del ministro Lima

Un ampliado del Comité Cívico Potosinista (Comcipo) realizado la noche del jueves, determinó exigir al Órgano Judicial obrar con imparcialidad e independencia del Órgano Ejecutivo y pidió que por conciencia el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, de un paso al costado en sus funciones por realizar “persecución política” en contra de exautoridades de la gestión del gobierno de Transición.

Juan Carlos Manuel, presidente de Comcipo, indicó que si se cometieron delitos éstos deben ser juzgados, pero deben ser en el marco del debido proceso e igualdad ante la ley y no instrumentalizando la justicia.

“Tenemos que pedirle a la Justicia que se independice del poder político, hasta cuándo se va a dejar manosear, ya es hora de que tenga dignidad, los jueces y fiscales han estudiado, que se hagan respetar en sus funciones; y el ministro de Justicia, Iván Lima, debe hacer un acto de conciencia y dar un paso al costado, porque claramente él ha manifestado que esto (proceso contra exautoridades) es un juicio político y él no puede actuar así”, señaló el presidente de Comcipo a la agencia ANF.

Manuel conminó a las autoridades del Órgano Judicial, del Ministerio Público y de la Policía a actuar transparentemente en los procesos que llevan adelante y dejar de estar al servicio de un gobierno.

“Que no se vengan acá a decir que esto es justicia, una justicia parcializada, y qué pasa con el otro lado, que hemos sido víctimas, no será perseguidos por la policía ni por los militares, pero nos hacen confrontar con nuestros hermanos, también queremos justicia de eso y no una justicia parcializada donde solo se hace juicio político”, apuntó.

Lamentó que el pedido de reconciliación convocado por el presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca haya quedado en el olvido y se haya implementado la persecución política para hacer supuestamente justicia para algunos.