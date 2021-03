Investigan a expareja del periodista baleado y ella lo denunció por violencia en enero de 2021

La policía investiga los móviles para que un sujeto haya atentado contra la vida de un periodista. La familia sospecha que se trataría de un sicario contratado, entre tanto, la expareja de Raúl Velásquez negó estar involucrada en el hecho y denunció que fue víctima de violencia durante su embarazo, además que este viernes intentaron arrestarla.

La familia del periodista baleado señala a la expareja como la presunta responsable de atentar contra la vida de su pariente. El hecho sucedió este jueves, cuando Velásquez salía de su casa, un sujeto se acercó y le asestó dos disparos. Su hermano señaló que al ejecutar el delito reveló quién lo había enviado.

"El sicario, al momento de disparar contra la humanidad de mi hermano, mencionó el nombre de la señorita", dijo Roger Velásquez, el hermano del periodista, a Página Siete. Sospecha que hubo una participación de la expareja de su pariente, por lo que la policía indaga sobre las circunstancias.

"Yo no tengo nada que ver. Yo voy a ir a declarar hoy, voy a ir a la fiscalía", sostuvo D.M. en un video que publicó en su Facebook, donde pide justicia porque considera que el periodista tiene influencias políticas y poder económico.

Observó que justo el hecho ocurrió este jueves, precisamente cuando tenía que declarar respecto a las denuncias que ella hizo del maltrato que vivió durante su embarazo, presuntamente Velásquez le pidió que aborte y la empujó de su vehículo cuando ella tenía seis meses de gestación.

D.M. denunció que el hecho ha sido "armado" entre Velásquez y sus abogados Eduardo León y Suleyka Lanza. Pidió que investiguen a la otra pareja del periodista, ya que éste habría mencionado en alguna oportunidad que esa persona andaba armada.

"Necesito que me ayuden, esto de lo que me quieren culpar es totalmente injusto. Yo he estado aquí en mi casa con mi mamá y mi hermana", insistió. Exigió que todo el peso de la ley caiga sobre sobre su expareja y que sea sancionado con la ley 348.

La mujer manifestó que hay varias inconsistencias en torno a lo sucedido, cuestionó que -por ejemplo- Velásquez tras haber sido disparado haya tenido tiempo o las condiciones para llamar por teléfono a su hermano. Tras el hecho, Roger dijo que su hermano le llamó para decirle que el autor de los disparos mencionó el nombre de su expareja.

D.M. fue sometida a una entrevista psicológica por encargo de su abogada Verónica Rivero el 13 de enero de este año, por sentirse violentada, abandonada y maltratada. El informe señala que su estado anímico era depresivo, ansioso y tenso; expresó preocupación por su bebé y por su nueva condición de vida.