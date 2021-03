Barajan nuevas medidas por rebrote de Covid-19, pero sin cerrar fronteras

Tras darse a conocer que el Gobierno emitiría un decreto con medidas contra el rebrote de Covid-19 en la frontera con Brasil, la jefa nacional de Epidemiología, María Bolivia Rothe, señaló que desconoce si habrá una normativa específica, pero dijo que se esperan controles en la zona de riesgo, citada en El Deber.

La responsable de Epidemiología dijo que sus declaraciones a un canal fueron sacadas de contexto.

Al ser consultada en la entrevista sobre qué restricciones podrían haber, Rothe expuso, entre otras, medidas como la aplicación de pruebas PCR, afirmando lo siguiente: “En Corumbá (Brasil) ya hay restricciones de horario para el ingreso a la frontera, para los brasileños, ellos no pueden salir a cualquier hora. Queremos hacer lo mismo, poner horario a las restricciones, sólo se podrá entrar en cierto horario”.

Sin embargo, horas después, en un contacto con El Deber, expuso que ella no dio detalles sobre el contenido de la posible nueva norma porque no las conoce y que no tiene “la menor idea de lo que está haciendo el Órgano Ejecutivo”, pero apuntó que “se deben mejorar las condiciones en la frontera”, porque “se vence el decreto”.

“Cité algunas restricciones; es muy diferente que diga ‘es probable’ o ‘es posible que vaya a haber más restricciones’ y otra que yo diga que sí. No tengo acceso a las acciones que se toman en el Ejecutivo”, expresó.

Antes, el ministro de Salud, Jeyson Auza, manifestó que las medidas que se vayan a tomar en la zona fronteriza dependerán de los estudios de laboratorio sobre la presencia de la nueva variante del coronavirus. Además, de informes sobre la situación de cada región.

El Instituto Nacional de Laboratorios de Salud (Inlasa) realizará los estudios para confirmar o descartar el ingreso de la variante brasileña del coronavirus, considerada más letal.