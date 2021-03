Concejo de Huarina sigue violando derechos de Juana Choque, se niega a cancelarle 3 años de sueldos

Juana Choque es incansable en buscar justicia. En enero de 2021, al fin, y después de tres años le restituyeron en su cargo como concejala del municipio de Huarina, al que tuvo que renunciar en 2018 entre acoso y violencia política y agresiones físicas; pero hasta ahora no encuentra plena justicia.

Juana Choque (MAS) ha sido restituida y ha vuelto a ocupar su curul por una resolución del Concejo Municipal de Huarina después de peregrinar exigiendo justicia. Acudió a la Defensoría del Pueblo, a la Fiscalía, a la Asociación de Concejalas de Bolivia, el Tribunal Electoral Departamental, al Tribunal Supremo Electoral, hasta la justicia.

En febrero de 2018 fue obligada a renunciar para cumplir con un "acuerdo" de "gestión compartida", una figura ilegal que no está prevista en las normas. Mediante ese mecanismo debía compartir el curul con su suplente a mitad de gestión de su mandato.

Su suplente promovió que la suspendan mediante una resolución del Concejo Municipal, las autoridades originarias la presionaron para que firme su renuncia, pero el Tribunal Electoral Departamental de La Paz no aceptó su dimisión porque fue producto de la presión y el hostigamiento.

"En estos años que he sufrido violencia política desde 2018 hasta enero de 2021, recién me han reincorporado, he hecho procesos en Sucre, Acobol, Aco-La Paz, la Defensoría el mecanismo me han ayudado de ese modo he vuelto a mi curul", cuenta la concejala a ANF.

Ahora ya no la agreden, pero a lo largo de estos tres años sufrió acoso de sus colegas concejales que impidieron de todas las formas que ejerza sus funciones. Suspendían e impedían que ingrese a las sesiones, cerraban el municipio. "Ha habido un maltrato totalmente. Psicológicamente, físicamente, me pegaban, me chicoteaban las autoridades", cuenta "aliviada" de haber retornado a sus funciones.

A pesar de que la ley está a su favor y pese a que no fue su voluntad renunciar y que durante tres años fue perjudicada en ejercer sus funciones e impedida de trabajar, su peregrinación no ha terminado, ahora los concejales se niegan a disponer el pago de sus sueldos. Durante tres años no recibió ni un solo centavo.

"No me quieren permitir que cobre de todo este tiempo. Yo estoy luchando, no me quieren pagar. Los cantones se oponen dicen 'no tiene que cobrar no ha trabajado', pero no es porque yo he querido, yo quería trabajar hasta de ocultas he intentado", afirma Juana.

Pero eso no es todo, aunque la concejala está trabajando desde enero, tampoco le pagan por estos meses. "Van a ser tres meses que tampoco me quieren pagar. El alcalde también se niega, le hablé, le dije: 'hermano alcalde con qué voy a comer, con qué pasaje voy a venir, yo normal estoy trabajando'", detalló.

Es responsabilidad del Concejo Municipal de Huarina aprobar una resolución disponiendo la cancelación de sus sueldos, toda vez que Choque fue suspendida a la fuerza y sin goce de haberes. Ella no perdió su mandato, porque el Tribunal Electoral Departamental nunca aprobó su renuncia.

Su lucha porque se respeten sus derechos no ha sido gratis, le costó viajes a Sucre, contratar un abogado al que también tenía que pagar sus honorarios y los viajes en avión a la capital, o cancelar su transporte cuando tenía que ir a la ciudad de El Alto o Achacachi para hacer seguimiento legal del caso.

"He luchado. A todas partes he peregrinado, cuatro o cinco veces he tenido que viajar a Sucre (...). He sufrido, de todo lado me he prestado (dinero), tenía que vender mis cositas, la plata es para mirar nomas, hermana", se lamenta.

La concejala Juana Choque no se dará por vencida, todavía tiene el ímpetu para seguir exigiendo que sus derechos se respeten, que su derecho al ejercicio político y laboral no sean vulnerados como hasta ahora.

Insiste una y otra vez que se trata de comportamientos y actitudes de discriminación de los hombres hacia las mujeres, asegura que los hombres del Concejo Municipal de Huarina no respetan a las mujeres, "como siempre no nos valoran, ellos nomas como varones quieren ser respetados", afirma.

Choque retornó a sus funciones, cuando está a punto de concluir su mandato, el que fue ampliado para todas las autoridades municipales y departamentales en medio de la crisis política. En mayo, las nuevas autoridades electas serán posesionadas.

A pesar de todo lo que ha vivido, Juana Choque quiere seguir luchando por los derechos de las mujeres, para superar la discriminación en las comunidades rurales.