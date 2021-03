Lidia Patty reconoce que fue del MIR, pero renunció porque no estaba de acuerdo con esa ideología

La exdiputada Lidia Patty, conocida hoy como la denunciante del caso de supuesto "golpe de Estado", reconoció que en el pasado fue parte del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), partido que fue liderado por Jaime Paz Zamora, pero que renunció porque no estaba de acuerdo con esa ideología, por lo que pasó a ser del Movimiento Al Socialismo (MAS).

"Semanitas, mesesitos me han inscrito (en el MIR). He renunciado porque no me gusta los actos que hace la derecha, el MIR, siempre discriminación hacía. No me gustaba sus ideologías, por eso he renunciado. Ahí lo he dejado y después soy del Movimiento Al Socialismo", dijo Patty en entrevista con Erbol.

La exdiputada respondió así después de ser cuestionada por la autoridad originaria Nazario Mamani, de la provincia Bautista Saavedra, quien reveló que Lidia Patty era parte del MIR y que, cuando el instrumento político llegó a Charazani, la exdiputada se pasó al MAS "de la noche a la mañana".

Patty explicó que antes las organizaciones sociales no tenían un instrumento político y que en la derecha los cargos eran ejercidos por las mismas personas por periodos de hasta 20 años sin dar oportunidad a otros.

"Nunca nos han dado cabida, nunca nos han dado un cargo. Sólo nos utilizaban el MNR, ADN, todos nos han utilizado, el MIR nos ha utilizado a los indígenas, por eso yo no he querido ser utilizada, por eso he renunciado. Yo no estaba de acuerdo con sus ideologías", agregó.

Dijo que el MAS se creó para que las organizaciones sociales lleguen a los cargos y, desde ellos, se pida por la necesidades de los pueblos.

Su paso como concejala

Según el dirigente Nazario Mamani, Lidia Patty fue antes concejala por el MAS, pero fue suspendida por un año, debido a "malos comportamientos".

Aclaró que Patty, entonces, acudió a la justicia y logró que el municipio le pague por lo ocurrido.

La exdiputada reconoció que siendo concejala fue suspendida por un año, pero aseguró que fue por sus denuncias respecto al manejo económico que se realizaba. Señaló que, como ahora es cuestionada por la derecha, entonces también fue cuestionada en su municipio.