Hija de Áñez denuncia que no puede ver a su madre “ni cinco minutos”

Carolina Ribera, hija de la expresidenta Jeanine Áñez, denunció que no puede ver a su madre ni cinco minutos y que la exmandataria se encuentra incomunicada.

"No nos dejan ni estar cinco minutos con mi madre", señaló Ribera a El Deber y añadió que Áñez “no tiene celular, no tiene reloj. Está totalmente incomunicada, no sabe ni lo que pasa con su proceso. Por eso repito, que es una mentira lo que dijo Luis Arce Catacora porque ella no tiene comunicación con nadie”.

La joven explicó que sólo se le permite entregar los alimentos a su progenitora y que no puede hablar con ella. Añadió que los parlamentarios de oposición que querían visitar a Áñez, la semana pasada, hasta ahora no reciben una respuesta de la Dirección de Régimen Penitenciario para poder ingresar al recinto.

En cuanto a la atención médica, Ribera reiteró el pedido de que la exmandataria pueda ser atendida por médicos privados.

“Nos han demostrado que ellos (personal de la cárcel de Miraflores) siguen órdenes antes que revisar la salud de mi madre y eso la ha puesto muy susceptible y por eso solicitamos que entren médicos especialistas privados, y también que se hagan estudios en laboratorios privados”, indicó.

Hace 17 días Áñez fue detenida en Trinidad y trasladada a La Paz. Áñez estuvo en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes, donde tuvo una descomposición por hipertensión ante esto su defensa pidió que sea trasladada a una clínica. Y a pesar de que tuvieron la autorización, la Procuraduría interpuso un recurso y sorpresivamente Áñez fue trasladada a la cárcel de Miraflores.