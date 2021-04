Alexis Dessard quedó sorprendido por el apoyo y quiere quedarse más tiempo en Bolivia

El francés Alexis Dessard, un turista que promovió a limpieza del cementerio de trenes de Uyuni, aseveró que le sorprendió el apoyo recibido en el país a su iniciativa y dijo que quiere quedarse por varias semanas para visitar otros lugares.

En entrevista con el programa A Media Mañana, del Grupo Centro y Los Tiempos, Dessard afirmó que llegó de casualidad al país y que a su llegada le recomendaron ir a Uyuni.

Así, llegó a la capital turística del país y vio el “contraste” entre la belleza del lugar y la basura, por lo que decidió limpiar toda la zona.

Dijo que era la primera vez que hacía un proyecto así y le sorprendió el apoyo recibido. “No pensé que tenga tanta amplitud, yo esperaba a 5 o 10 personas. Pero la convocatoria se viralizó”, dijo.

La limpieza logró la participación de la Alcadía, las FFAA, vecinos y otras instituciones. Se levantó dos toneladas de basura además de otra cantidad similar de escombros.

Ahora, Dessard va a limpiar el lago Uru Uru, en Oruro, donde imágenes mostraron gran cantidad de basura contaminando el lugar.

El francés espera llegar el próximo miércoles 7 de abril y agradeció el apoyo anunciado por vecinos y la Alcaldía.

Dijo que una familia le ofreció un lugar para quedarse y que no está gastando mucho dinero gracias al apoyo de la gente.

“No quiero irme, ojalá me quede algunas semanas más, si me permiten quedarme un tiempo más. Después de Oruro, tengo duda de ir entre La Paz y Cochabamba, pero por ahora solo sé que voy a Oruro y me quedaré hasta terminar”, dijo.

Vea la entrevista completa: