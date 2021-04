Recuperan las 500 vacunas reportadas como "desaparecidas" en Guayaramerín

El coordinador de la Red de Salud 08 de Guayaramerín, Maicol Borches, informó que se recuperaron las 500 vacunas anticovid que estaban extraviadas.

Dos personas encapuchadas llegaron hasta el centro de salud Los Almendros de Guayaramerín, en Beni, y gritaron que las vacunas estaban ahí. Ambas se dieron a la fuga de manera inmediata, relató Borches a medios locales. Sin embargo, las personas que sustrajeron las dosis ya fueron atrapadas, señaló el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.

"Informamos al pueblo boliviano que hemos encontrado a las personas que secuestraron las vacunas para el Covid-19 en Beni. Y en este momento, se están tomando las medidas respectivas", indicó del Castillo en las redes sociales.

Antes de que las vacunas sean halladas, el ministro de Salud Jeyson Auza advirtió, en contacto con Cadena A, que las dosis no podrían ser usadas ya que no se podría tener la certeza que se mantuvo la cadena de frío. La autoridad instó a la población a no adquirir medicamentos en el "mercado negro".