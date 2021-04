Tras orden de aprehensión contra Pinckert, cívicos dicen: “No juegue con fuego”

La Fiscalía Departamental de La Paz emitió una orden de aprehensión en contra de la exministra de Medio Ambiente María Elba Pinckert, luego de que no se presentó a declarar para responder a una denuncia en su contra por la designación ilegal de un representante de esa cartera de Estado en Sucre.



Luego de conocerse la orden de aprehensión contra Pinckert, el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, dijo que se declaraban en alerta debido a que el Gobierno “volvió a reactivar las aprehensiones injustificadas”.



Calvo dijo que tenían información de que, aprovechando la Semana Santa, estarían alistando la reanudación de la “persecución política”, por lo cual advirtió al Gobierno que “si juega con fuego, se puede quemar”.



La extitular de Medio Ambiente fue citada a declarar el miércoles en dos casos abiertos en su contra: por supuesto incumplimiento de deberes (presuntamente se asignaron viáticos para viajes que no tenían nada que ver con sus actividades) y por un nombramiento ilegal.



El fiscal Ramiro Prieto informó ayer que se ordenó su aprehensión debido a que la exministra no se presentó ante la autoridad judicial ni expuso una justificación para su inasistencia.



Un representante de la exministra presentó un memorial para señalar que Pinckert no vive en la dirección considerada para el proceso. Al respecto, el fiscal dijo que la notificación se hizo en el domicilio real de la sindicada, reportó Erbol.



En el otro caso, la exministra tampoco se habría presentado a declarar, informó el jefe de la unidad Anticorrupción de la fuerza anticrimen, Roberto Cuenca.



Por este caso, el jefe policial señaló que ya se cuenta con una alerta migratoria en contra Pinckert y que no se reportó que haya salido del país.