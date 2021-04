Policía vuelve a gasificar movilización de Adepcoca cerca de nuevo mercado

Persisten los conflictos en cercanías del nuevo mercado de la coca en Kalajahuira, impulsado por el Gobierno. La tarde de ayer se produjeron nuevos enfrentamientos entre cocaleros de los Yungas, que exigen el cierre de las instalaciones donde se determinó el traslado del mercado de la hoja, y los que defienden este nuevo punto de venta.



La Policía volvió a gasificar a los productores afiliados a la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) y mantiene un fuerte resguardo para dispersar a sectores enfrentados.



La movilización cocalera que se dirigía hasta el Sindicato Señor de Mayo, donde se instaló el mercado paralelo de la coca, para protestar contra ese nuevo abasto, fue dispersada con el uso de gases lacrimógenos por la Policía.



Adepcoca dejó el bloqueo de carretera este miércoles, que llevó adelante el mes pasado, y decidió fortalecer las marchas diarias, realizadas desde el lunes, hasta el mercado instalado en el sindicato de transporte Señor de Mayo, en la zona de Kalajahuira.



El presidente de Adepcoca La Paz, Armin Lluta, denunció abusos por parte de los policías, toda vez que se habrían detenido a mujeres que participaban de la movilización.



“Pedimos la presencia de Derechos Humanos, porque la Policía ha detenido a una madre que dejó un bebé de ocho meses. Esto es un abuso, un extremo. Esto es producto de la arremetida de la Policía contra una marcha pacífica”, complementó Lluta en declaraciones a la prensa.



El dirigente cocalero contó que la represión policial sucedió aproximadamente a las 15:30 y, producto de ello, muchos de sus afiliados cruzaron el río Kalajahuira y otros escaparon río arriba.



“Vamos a evaluar las próximas medidas, pero estamos pidiendo a los compañeros llegar a La Paz para cercar al mercado que funciona en el Sindicato Señor de Mayo”, anunció.



Informes preliminares de Adepcoca dan cuenta de que otros cinco cocaleros habrían sido detenidos por la Policía en la zona de Kalajahuira, publicó Página Siete.



“El día de ayer los vieron con cachorros de dinamita en sus manos, esto al grupo de la señora Elena (dirigente afín al MAS), pero no los detienen. Sí detienen a una señora a la que llevaron a la cárcel (…), la Policía persigue a las mujeres que no hicieron reventar ni un solo petardo”, sostuvo Lluta, al cuestionar el accionar de la Policía contra los de Adepcoca.



La Ley General de la Hoja de Coca No 906 sólo reconoce el mercado de Adepcoca de La Paz y de Sacaba en Cochabamba, pero el 25 de febrero, el ministro de Desarrollo Rural, Edwin Characayo, emitió la resolución ministerial N° 068/2021 para que el mercado de coca sea trasladado a Kalajahuira.



A raíz de las movilizaciones de los productores de coca, los enfrentamientos entre grupo y la intervención policial, desde el lunes pasado, vecinos de Kalajahuira dieron 48 horas de plazo para desalojar el mercado de coca paralelo de las instalaciones del sindicato Señor de Mayo.



Asimismo, el sindicato de transporte pidió al sector de Elena Flores devolver las instalaciones, que les habían alquilado, y hacerse cargo de los daños que ha sufrido el edificio.