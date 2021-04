Presidente Arce promociona al candidato del MAS a gobernador de Pando

El presidente del Estado, Luis Arce, aprovechó la entrega de obras en el departamento de Pando para promocionar al candidato a la gobernación, Miguel "Chiquitín" Becerra (MAS) y le expresó su apoyo a su plan de gobierno departamental.

La autoridad llegó a los municipios de San Lorenzo, Puerto Gonzalo Moreno y El Sena en ese departamento donde inauguró dos coliseos y una Planta Procesadora de Asaí. Aseguró que se retomarán todas las obras que quedaron paralizadas. "Vamos a concluir todas las obras que estábamos haciendo con Evo", dijo.

En sus discursos insistió sobre la importancia del voto en la segunda vuelta del próximo 11 de abril cuando se elija al gobernador de ese departamento. "De aquí a dos domingos estén muy conscientes de que debe haber una coordinación con nuestro gobernador y alcalde", afirmó.

Becerra del MAS (41,08%) se enfrentará en la segunda vuelta a Regis Germán Richter del Movimiento Tercer Sistema (39,07%), la diferencia entre ambos fue estrecha, aunque ninguno obtuvo el 50% más uno o 40% con una diferencia de 10 puntos el primero del segundo.

Arce, en uno de los actos manifestó que cuando va a los municipios le reclaman porque "no hay ingresos, no hay trabajo, no hay economía, esa economía hay que trabajarla con un gobernador que sepa de las necesidades del pueblo de Pando", afirmó.

En ese contexto, dijo que han conversado con "Chiquitín" Becerra para aumentar la producción de asaí, de copoazú, de castaña y de otros productos para apuntar a su industrialización.

En la comunidad de Gonzalo Moreno presentó al al aspirante a la gobernación del MAS que se encontraba en el acto, "Aquí quiero presentarles a nuestro futuro gobernador de Pando, a nuestro hermano Chiquitín Becerra, con él estamos esperanzados de industrializar, sostuvo.

Precisó que los planteamientos del candidato con coincidentes con los del Gobierno central. "Por supuesto estamos absolutamente de acuerdo con ese planteamiento de apoyarlo y vamos a trabajar con los municipios que así lo hagan", sostuvo.

Vacunas

Por otra parte, reprochó que en algunos departamentos como en Tarija las vacunas no estén llegando a la población. "Hemos comprado vacunas para todo el pueblo boliviano y para que se entreguen de forma gratuita", dijo.

"La semana pasada estuvimos en reuniones con los gremiales, les pregunté si ya estaban vacunando y me dijeron que había llegado vacunas solo para los médicos, cuando nosotros habíamos enviado todo un stock una cantidad de vacunas para el pueblo tarijeño", contó.

Insistió en el tema, aseguró que se entregó las vacunas a las gobernaciones a través de los Servicios Departamentales de Salud "que maneja otro partido para que distribuyan las vacunas, (pero) no han llegado a la gente, por eso es muy importante la coordinación (...). Y si no hay esa coordinación, no hay esa confianza para entregarle las vacunas", sostuvo.