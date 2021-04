Afines al MAS piden nuevas elecciones en Adepcoca y abren otro frente de conflicto

Se suman más conflictos a la disputa por el mercado de coca de Villa Fátima. La dirigencia afín al Movimiento Al Socialismo (MAS) planteó cambiar al directorio de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) de los Yungas de La Paz, lo que fue rechazado por los productores liderados por Armin Lluta.

La presidenta de Adepcoca afín al Gobierno, Elena Flores, anunció que convocará a elecciones en julio con el fin de renovar a la directiva de esa asociación.

"Tiene que haber elecciones, serán los socios que elegirán a sus nuevas autoridades para que administren el mercado de coca. Convocaremos a elecciones en el mes de julio", afirmó la dirigente.

Sin embargo, esta convocatoria fue rechazada por la dirigencia de Armin Lluta, quien aseveró que Flores no es socia de Adepcoca y no tiene competencia para llamar a elecciones. Advirtió que no permitirán que se desarrolle esa actividad que, en su criterio, tiene la finalidad de dividir a los productores de la hoja milenaria.

"Elena Flores no es socia de Adepcoca, ni siquiera es productora de coca. Por lo tanto, no tiene ninguna potestad para convocar (a) elecciones o disponer una fecha para cambiar al directorio de nuestra asociación", cuestionó Lluta.

El 25 de febrero el ministro de Desarrollo Rural, Edwin Characayo, autorizó el traslado del mercado de hoja de coca instalado en Villa Fátima a la zona de Kalajahuira. Tras esta decisión, los cocaleros contestatarios al Gobierno, iniciaron un bloqueo de caminos a los Yungas de La Paz desde el 15 de marzo.

Al no ser escuchados por el Gobierno, los cocaleros trasladaron su protesta a cercanías del mercado que consideran ilegal, en Kalajahuira, donde se registraron enfrentamientos entre ambos bandos y la policía tuvo que intervenir.

La Comisión de Constitución de la Cámara de Senadores convocó a una reunión a la dirigencia de los dos sectores, con el fin de encontrar una solución al conflicto y evitar más enfrentamientos.

No obstante, la dirigencia afín al MAS se movilizará hacia la ciudad de La Paz pidiendo que se respete el mercado de Kalajahuira; los afiliados a la Adepcoca contestataria también marcharán exigiendo la anulación de la resolución que autoriza la venta de coca en ese sector.