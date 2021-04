Carolina Ribera: Mi madre es una presa política, el Gobierno la usa como trofeo

Carolina Ribera, hija de la expresidenta Janine Áñez, afirmó que su madre es una perseguida política del Gobierno, y que el MAS que la usa como “trofeo”. Aseguró que la conciencia de su progenitora está tranquila y que no descansarán hasta verla libre.

Ribera, en entrevista con el programa A Media Mañana, del Grupo Centro y Los Tiempos, aseveró que la situación de salud de su madre mejoró los últimos días, pero lamentó que el Gobierno no deje que sus hijos ingresen a verla “ni cinco minutos”.

“Ella está un poco mejor, ya ha sufrido dos crisis hipertensivas, gracias a dios nos autorizaron entrar la anterior semana, luego de peregrinar dos semanas, de que médicos privados puedan ingresar a examinarla, se están esperando los resultados”, dijo.

Ribera lamentó que “no podemos hablar mucho con ella, porque solo nos dejan ingresar a dejar la comida, ni cinco minutos, porque ya nos piden que salgamos”.

Indicó que “le encuentro con mejor temple, mejor ánimo, me preocupaba el tema de su salud, que ya está un poco mejor y eso es lo principal”.

Aseveró que el presidente Luis Arce “mintió” cuando dijo, en una entrevista a medios mexicanos, que Áñez tiene entrevistas y acceso a internet en la cárcel.

“Ante la opinión pública dicen una cosa, mienten, pero la realidad es otra cosa. Mi amdre no tiene ni celular, mi madre está incomunicada, no podemos ingresar los hijos, no pueden entrevistarla, si pudieran entrevistarla hubiera salido algo en los medios, ella no puede recibir ni visita”, dijo.

“Los únicos que estamos autorizados a dejar comida somos mi hermano y yo, todo lo que dice Arce Catacora es una mentira y la realidad es otra”, aseveró.

Aseguró que la expresidenta “está con la conciencia tranquila, nos dice que estemos bien, que no nos preocupemos por ella y ella dijo que hizo lo mejor por su país, que daría la vida por su país y sabe que hizo lo correcto”.

Dijo que lo justo sería que su madre se defienda en libertad, “pero sabemos que es una persecución política, que la usan como trofeo a mi madre, lo que demuestra todo el abuso y poder en el gobierno. No vamos a descansar hasta que mi madre salga libre y se haga justicia”.

Áñez fue aprehendida por el supuesta caso de golpe de Estado.

Vea la entrevista completa: