Costas respalda a Pinckert y denuncia que la persecución política en Bolivia no tiene límites

El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, salió en respaldo de la exministra de Medio Ambiente y Aguas, Maria Elva Pinckert, quien se declaró perseguida política y pidió refugio en un país vecino. El líder cruceño lamentó que la persecución política en el país no tiene límites.

"La persecución en Bolivia no tiene límites, ahora el Gobierno del MAS pretende encarcelar a la exministra @KindyPinckert (nombre de usuario de la ex ministra en Twitter), a quien extiendo mi apoyo al igual que a todos los perseguidos políticos. Sepan que no están solos, defenderemos la democracia y el Estado de Derecho", escribió Costas en su cuenta en Twitter.

Ayer, mediante una carta, la exministra de Medio Ambiente y Aguas se declaró en la clandestinidad y afirmó que se encuentra "a buen recaudo". Señaló que retornará al país cuando la justicia sea independiente.

A la vez afirmó que es víctima de persecución política por parte del Movimiento Al Socialismo (MAS) y que eso le llevó a solicitar asilo político, aunque no específico a qué Estado lo hizo.

"Por todos estos motivos tomé la decisión de ponerme a buen recaudo en un lugar donde se respeten mis derechos constitucionales y no se ponga en riesgo mi salud ni mi integridad física o psicológica", explica la exautoridad en una carta.

El anuncio se realizó luego de que el pasado jueves la Fiscalía de La Paz emitiera una orden de aprehensión por no presentarse a declarar, pese a que Pinckert presentó una excusa y pidió una nueva citación.

Pinckert es la segunda autoridad ministerial del gobierno de Jeanine Áñez que procura asilo antes de ser aprehendida por las autoridades, el primero fue el exministro de la Presidencia, Yerko Núñez quien pidió asilo a Brasil. El 12 de marzo la Fiscalía emitió órdenes de aprehensión contra los exministros, Núñez habría salido del país antes de ser capturado.