Feminicidio en Santa Cruz: Wilma llamó a su hermana para avisarle que su expareja la seguía

Wilma Flores Zurita de 29 años perdió la vida la mañana del domingo (4 de abril) luego de ser apuñalada por su expareja en las afueras de un supermercado en la ciudad de Santa Cruz. Este lunes, Arminda Zurita reveló que su hermana la llamó y le dijo que su expareja la estaba siguiendo.

"Me dijo que el hombre (su expareja) la estaba siguiendo. Yo le dije que iría a acompañarla, después la llamé y ya no me contestó. Esta desgracia se pudo evitar, mi hermana tenía dos niños, uno de 7 años y una niña de dos, ahora ¿qué haremos?", dijo en medio del llanto.

De acuerdo con el testimonio de Arminda, Marcelino Martínez Arenas, expareja de la víctima y autor del crimen, no aceptó la separación y frecuentemente ultrajaba a su hermana.

Sin embargo, a pesar de la separación, ambos continuaban viviendo en el mismo lugar. Arminda asegura que este hecho pudo evitarse si la justicia hubiera actuado oportunamente porque su hermana sentó dos denuncias en contra de su expareja.

A esto se suma que el agresor fue detenido hace semanas en la Estación Policial Integral (EPI) de la Radial 17 1/2 de Santa Cruz, acusado de violencia familiar, sin embargo, no se tomaron las medidas judiciales para proteger a la víctima y después de cumplir con las ocho horas de arresto fue liberado, según un documento publicado por El Día.

Según el reporte del director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), José María Velasco, el autor del hecho compró un cuchillo carnicero en el mismo supermercado donde esperó a la víctima.

El feminicida tiene tres denuncias en la EPI de la Radial 17 1/2, la más reciente fue el 23 de marzo. En esa oportunidad, la exsuegra del acusado denunció que Martínez llegó a su casa con la intención de llevarse a su pequeña hija, pero ante la negativa, arremetió contra la mujer hasta dejarla inconsciente.