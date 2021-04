Conflicto por mercado de coca se agudiza; hay heridos y detenidos

El conflicto de los productores de coca de los Yungas de La Paz se agudiza. Los sectores encontrados no ceden y el diálogo en busca de una solución no llega. Los cocaleros agrupados en la Asociación de Productores de Coca (Adepcoca), que no es afín al Movimiento Al Socialismo (MAS), anunciaron la radicalización de medidas desde este martes. Mientras el grupo alineado al partido azul, liderado por

Elena Flores, dio 10 días de plazo para que el otro grupo entregue la sede cocalera.

En la víspera, la violencia retornó a la zona de Kalajahuira, donde el Gobierno avaló la instalación de un mercado paralelo de la coca a través de una resolución ministerial de la cartera de Desarrollo Rural y Tierras, que determina el traslado del recinto de expendio y que esté manejado por Flores.

“La asamblea ha determinado asumir nuevas movilizaciones, puesto que el Gobierno hasta el día de hoy no ha liberado a nuestros detenidos, no ha revocado la resolución que traslada Adepcoca a Kalajahuira. Vamos a cercar nuevamente”, anunció el ejecutivo de la Adepcoca original, Armín Lluta.

Luego de una masiva asamblea, los productores se trasladaron a Kalajahuira para cercar la entidad paralela, pero fueron reprimidos por la Policía, que resguardaba el lugar.

Lluta denunció que varios de sus compañeros fueron “torturados, golpeados” por los policías, sin considerar incluso que eran mujeres.

“Tenemos 30 detenidos. Eso no lo vamos a permitir como dirigentes. Las movilizaciones a partir de mañana (hoy) se radicalizan en la ciudad de La Paz. Vamos a continuar con el cerco hasta que este Gobierno nos escuche y respete, así ha decidido la asamblea, continuamos con nuestras movilizaciones, no vamos a dejar (abandonar) que escuche el Ministro, que escuche el Gobierno, que Adepcoca se tiene que respetar porque es una institución privada”, aseguró.

Resoluciones

Ayer por la mañana, los dos grupos desarrollaron de manera simultánea actividades para demandar la legalidad del mercado de la coca de Villa Fátima, establecida por la Ley de la Coca.

El grupo afín al MAS marchó hacia la plaza Murillo. El otro sector llevó adelante su asamblea general, en la que determinaron mantener sus movilizaciones, reforzando con todas sus familias que saldrán de los Yungas, “hasta que se anule la resolución ministerial que habilita un mercado paralelo”.

Se vivió una jornada violenta

La tarde de ayer, en el sector de Kalajahuira, más arriba de Villa Fátima en La Paz, fue escenario de una nueva jornada de enfrentamientos entre afiliados de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) y un contingente policial.

La Policía hizo uso de agentes químicos para dispersar a los cocaleros que se dirigía al mercado de coca instalado en ambientes del Sindicato Mixto de Transportes Señor de Mayo.

Según el reporte de varios medios, un periodista de FmBolivia, Cristian Maita, resultó herido mientras realizaba la cobertura en el sector, así como varios movilizados.

El dirigente de Adepcoca, Armin Lluta, denunció la detención de al menos cinco de sus compañeros.