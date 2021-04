Cuestionan intención de Lidia Patty de ampliar su denuncia

Ante el anuncio de la exdiputada Lidia Patty de ampliar la denuncia del supuesto “golpe de Estado” contra otras personas, instituciones e incluso “países” que presumiblemente financiaron esa actividad, abogados especialistas penalistas y constitucionalistas sostienen que la exasambleísta del Movimiento Al Socialismo (MAS) se toma atribuciones que no le competen y que desconoce fundamentos legales y jurisdiccionales.

“De acuerdo con sus investigaciones (de la Fiscalía), se va a ampliar a muchas personas, muchas personas han financiado el golpe de Estado, a todos esos se va a ampliar (…). Han sido instituciones que han financiado y también han financiado de otros países. A esos que han sido cómplices se va a ampliar”, sostuvo Patty.

“La ampliación de una denuncia no va, no existe esa figura. Puede haber una ampliación de una declaración informativa, puede el fiscal solicitar, disponer, requerir que se amplíe tu declaración cuando se quiere dar luz sobre un determinado hecho; lo que se investiga son hechos, no delitos, el hecho es uno solo”, sostuvo el abogado en Derecho Penal Ramiro Cárdenas.

“Me ha sorprendido las declaraciones de Patty, que inclusive quiere enjuiciar a otros países por un supuesto financiamiento al golpe de Estado, pero lo primero a tomar en cuenta: el Derecho Internacional no opera, que una persona vaya a la Fiscalía y quiera hacer ampliación, son acciones ilegales”, dijo.

“Éstos son conductos, canales diplomáticos, entre otros, pero éstos son hechos extraños porque la exparlamentaria ni sus excolegas del MAS responden por qué ellas y sus colegas cooperaron en una gestión de Jeanine Áñez, ampliaron los mandatos del Legislativo y Ejecutivo, donde ese Gobierno convocó a elecciones”, entonces cuáles son los fundamentos para este proceso, señaló el constitucionalista.