Iniciarán procesos contra el fiscal que conoció las denuncias de Wilma y no actuó a tiempo

El fiscal departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca, anunció que se iniciará un proceso contra el fiscal que conoció las denuncias de Wilma Zurita, de 26 años, y no asumió acciones concretas para evitar el macabro feminicidio del que fue víctima el pasado fin de semana.

"Evidentemente está dentro de mis facultades, vamos a realizar las respectivas solicitudes de informes para que conforme al procedimiento, ya sea el disciplinario o si amerita el penal, como para cualquier ciudadano, ténganlo por seguro que la Fiscalía Departamental de Santa Cruz lo va a hacer con objetividad, nosotros estamos para dar seguridad jurídica a la sociedad", anunció el fiscal Mariaca en contacto con Red Uno.

Arminda Zurita reveló que su hermana Wilma era víctima de violencia familiar desde hace mucho tiempo. En varias ocasiones fue agredida físicamente por su pareja Marcelino Martínez, de 29 años.

Cansada de tanta agresión, Wilma decidió denunciarlo en tres oportunidades, pero nunca se asumieron medidas concretas para protegerla, excepto la última vez, cuando el sujeto fue arrestado, pero solo por ocho horas.

A la víctima se le otorgaron medidas de protección, pero no fueron cumplidas y las autoridades judiciales y policiales tampoco se aseguraron de que se cumpla lo dispuesto.

"Esto viene de hace mucho tiempo, no es la primera, ni la segunda, es varias veces. El hombre siempre llegaba borracho, además, consumía drogas, una persona no actúa de esa forma tan violenta. Entraba como loco a la puerta, golpeando, hasta a mí me agredía físicamente. Siempre actuaba así, era una persona violenta", denunció Arminda Zurita.

"Es importante manifestar que nosotros vamos a acaparar como Fiscalía Departamental y por instrucciones de nuestro Fiscal General del Estado ningún acto que no cumpla con la objetividad por parte del Ministerio Público, tenemos la obligación de verificar todos los actos que realizan los fiscales de materia a objeto de dar esa seguridad jurídica a las víctimas, a los familiares de la señora Wilma", acotó Mariaca.