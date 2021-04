Auza pide “no politizar el tema de las vacunas” y responsabiliza de la falta de dosis a países desarrollados

El ministro de Salud, Jeyson Auza pidió no politizar el tema de la vacunación contra la Covid-19 y responsabilizó de la falta de dosis a los países desarrollados.

“Hacemos el llamado de no politizar el tema de las vacunas, ni desinformar ni crear el pánico en nuestra población y, más bien, unirnos todos para organizamos y utilizar las vacunas que tenemos en vez de solamente decir que no tenemos las vacunas suficientes”, señaló.

Las declaraciones de Auza surgen después de la polémica por la falta de vacunas en varias regiones del país que obligaron a distintos establecimientos de salud a suspender y modificar el cronograma de inmunización contra el virus.

La autoridad advirtió que si las vacuna son llegan a todo el mundo, hay el riesgo de que el virus mute y se propague. Exhortó a los ministros de Salud de Latinoamérica a denunciar la "crisis de egoísmo".

"Si no vacunamos a todo el mundo, estamos permitiendo que el virus se propague, mute y nos afecte a todos. Y queremos denunciar esto a la comunidad internacional. Las capacidades científicas deberían favorecer a todo el mundo y no solo aquellos países que ostentan poder económico. Hago un llamado a todos los ministros de Salud de Latinoamérica a denunciar esta crisis de egoísmo donde nos vemos afectados algunos países", dijo.

Auza señaló que, pese a convenios firmados para contar con las vacunas en territorio nacional, los países poderosos tienen más ventajas.

"Hemos suscrito convenios, hemos firmado, pero parece que nuestros dólares no sirven en relación a los dólares de otros países poderosos", remarcó.

"En vez de gritar lo que no tenemos, usemos las vacunas que se tiene. No nos vamos a quedar quietos, vamos a seguir trabajando, si tenemos que firmar acuerdos lo seguiremos haciendo, si tenemos que convocar a otros países lo haremos, no nos van a acallar, haremos todo y muchos más", precisó.