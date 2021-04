Evo afirma que se puede "administrar" Santa Cruz desde la ALD si indígenas se suman al MAS

El líder del Movimiento al Socialismo, Evo Morales, manifestó este viernes que si los indígenas y el Movimiento al Socialismo (MAS) hacen un bloque pueden tener mayoría en la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, por lo tanto, desde esa instancia legislativa podrían "administrar" el departamento.

"Si los asambleístas del movimiento indígena se suman, somos mayoría en la Asamblea Departamental de Santa Cruz, somos mayoría. En mi experiencia, si somos mayoría desde la Asamblea se puede administrar el departamento de Santa Cruz", sostuvo en un ampliado de la Federación de Comunidades Interculturales de San Julián.

La Asamblea Legislativa Departamental está conformada por 28 curules, de los cuales Creemos la agrupación del gobernador electo, Luis Fernando Camacho, tiene 11 curules y la bancada del MAS también tendría 11, uno es de la Asip y cinco asambleístas son indígenas (un chiquitano, un guaraní, un guarayo, un ayoreo y un yuracaré-mojeño).

Los resultados de los comicios dan poco margen de gobernabilidad en la toma de decisiones a la electa autoridad ejecutiva del departamento. Morales reveló su estrategia de lograr la sumatoria de las representaciones indígenas para hacer un frente mayoritario en el legislativo departamental cruceño.

Sin embargo, Morales también se refirió a los Concejos Municipales donde no el MAS no tenga o no logre mayoría, sostuvo que en esos casos "hay que administrar, hay que dirigir la alcaldía con los movimientos sociales".

Contó que, desde su experiencia, en su primera gestión de gobierno entre 2006 y 2009 cuando no tenía mayoría en el Senado, instancia que estaba controlada por la oposición, recurrió a por lo menos tres marchas y una huelga de hambre cuando ya era presidente.

"Cuando el Senado no aprobaba (leyes) marcha que marcha, yo de presidente seguía marchando con ustedes con la COB, en huelga de hambre en Palacio Quemado. Eso ayuda", relató la exautoridad que recomendó realizar reuniones con los alcaldes y concejales para reflexionar sobre la administración de los niveles subnacionales.

Insistió que en la primera gestión "yo gobernaba con el pueblo totalmente, porque el Congreso (en ese entonces) no aprobaba las normas, tres marchas y una huelga de hambre por la nueva Constitución", señaló.

"Alguien tiene que organizar (...) con todos los alcaldes electos y concejales para debatir profundamente como se administra. Si no se tiene mayoría en concejo se administra con el pueblo, pero para eso sirve la transparencia, la verdad con los compañeros", sostuvo.