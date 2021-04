Piden investigar al director de la ABT por presuntos pagos para explotación de madera

Parlamentarios de la oposición y el oficialismo pidieron este viernes abrir una investigación en contra del director nacional de la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT), Omar Quiroga, involucrado en presuntos hechos de corrupción. El aludido negó las acusaciones y se presentó en el Ministerio Público para expresar su predisposición de someterse a una investigación.

El director de la ABT fue involucrado en pagos irregulares a fin de garantizar la designación en su cargo y para la explotación de madera en el departamento de Santa Cruz, según información difundida por Gigavisión. Un audio de una conversación entre dicha autoridad y otras personas, habría develado estas presuntas irregularidades.

El presidente de la Brigada Parlamentaria de Santa Cruz, José Carlos Gutiérrez (Creemos), anunció la conformación de una comisión cruceña de diputados para investigar a Quiroga por esos actos que lo vinculan en corrupción.

“Tiene que haber una investigación, tiene que haber una representación, porque tenemos que entender que la Brigada como tal representa los intereses de todo un departamento, y es donde le quieren brincar prácticamente todos los ladrones de este país, quieren robarle a Santa Cruz, robarle sus tierras, su madera, los recursos y robarle todo, y precisamente son masistas”, apuntó Gutiérrez.

Por su parte, el diputado Rolando Cuellar (MAS) señaló que no se tolerará hechos de corrupción en una institución pública, por eso, anunció que hará una petición de informe al director de la ABT para que explique su vinculación en presuntas irregularidades. Pidió a la Fiscalía investigar de oficio este caso.

“Nosotros tenemos conocimiento del audio, pero eso vamos a investigar con petición de informe al mismo director nacional, que dé una explicación de esos audios, qué día, qué fecha fueron grabados esos audios. Y el Ministerio Público también ya de oficio tiene que intervenir y hacer un desdoblamiento del audio, el video”, refirió Cuellar.

Al respecto, el director de la ABT explicó que el mencionado audio fue manipulado. Aseguró que no pagó dinero para garantizar su designación, sino que “a mí me ofrecieron esa plata” y dijo que esa situación es usada por personas que pretenden desprestigiar su imagen.

“He aclarado que ese video es un audio trucado, donde me hacen ver a mí que yo he cometido delito que no hay”, manifestó.

Dijo que, al enterarse de la denuncia, decidió presentarse voluntariamente en el Ministerio Público para expresar su predisposición de someterse a una investigación, porque no incurrió en ningún delito.

Anunció que pedirá que se haga la presentación del audio completo, para que se realicen las pericias respectivas.

Quiroga indicó que hay gente inescrupulosa que busca sacarlo del cargo porque está combatiendo la corrupción en el tema del tráfico de madera en la Chiquitania, Santa Cruz. Remarcó que no renunciará al cargo y explicará al presidente Luis Arce esta situación.