Diputado del MAS dice que Del Castillo es un "dictadorcillo" y lo acusa por espiar llamadas

El diputado Rolando Cuéllar (MAS) calificó de “dictadorcillo” al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo y lo acusó por intervenir llamadas telefónicas. Pidió su inmediata destitución.

“Qué está proponiendo este Ministro dictadorcillo, lo dejó 'chiquitingo' a Murillo. Quiere intervenir las llamadas telefónicas de todos los bolivianos. Está violando el artículo 21 de la CPE (…). Nosotros no vamos a permitir a ese ministrillo haga lo que le dé la gana”, dijo el legislador.

Luego de la aprehensión del exministro de Desarrollo Rural, Edwin Characayo, por un caso de soborno, Del Castillo dijo que se encontraron pruebas a través de escuchas telefónicas.

El representante cruceño afirmó que Del Castillo “no puede escuchar llamadas” de los ciudadanos y que atenta contra la “libertad de pensamiento y la democracia”.

El parlamentario cruceño pidió que, tanto Del Castillo, como el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, sean removidos de su cargo.

“Creo que este Ministro tiene que ser destituido ante la ALP, no puede ser que haga quedar mal al Presidente ni al Vicepresidente, no puede estar haciendo quedar mal nuestra gestión de gobierno, ni de la ALP (…). Indigna que sean ‘librepensantes’ y no respeten la CPE”, aseveró.