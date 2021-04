Ministro Lima pide a interculturales aclarar denuncia que involucra a dirigentes en caso soborno

En el caso de soborno que implica al exministro Edwin Characayo, el ministro de Justicia, Iván Lima, pidió este jueves a la organización de los interculturales que se aclare la denuncia que, según reveló, señala que 200 mil dólares serían destinados a dirigentes de San Julián.

“En la denuncia se señalaba que 200 mil dólares iban a los dirigentes de las comunidades de San Julián y esto es inadmisible, no porque pensemos que ellos han recibido dinero, sino porque no se puede mancillar instituciones tan grandes los interculturales son un pilar de este proceso. Y no estamos planteando una acusación contra ellos, les estamos pidiendo que, como todo ciudadano boliviano, aclaren, investiguen y nos den respuesta”, dijo Lima en entrevista con La Mañana en Directo de ERBOL.

El Ministro de Justicia dijo que la investigación en el caso del soborno no puede finalizar con la denuncia, puesto que “hay muchos nombres y muchas personas involucradas”.

Según los datos preliminares que trascendieron, Characayo y el exdirector de Desarrollo Rural, Hiper García, fueron aprehendidos por recibir 20 mil dólares de un soborno que sería de un monto mayor, con el objeto de sanear tierras de un predio.

Lima dijo que en el proceso se espera el aporte de los dirigentes interculturales, para que se aclare la situación.

“El movimiento de los interculturales es un movimiento que forma parte de este proceso de cambio y tenga la certeza que ellos también están trabajando para clarificar y aclararle al país está situación que se ha presentado”, aseguró.