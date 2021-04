Denuncia contra Characayo señala que $us 200.000 de la coima eran para dirigentes interculturales

El ministro de Justicia Iván Lima informó hoy que la denuncia contra el exministro de Desarrollo Rural y Tierras, Edwin Characayo, señala que 200 mil dólares de la coima por saneamiento de tierras iban a ser destinadas a dirigentes interculturales de la localidad de San Julián

“En la denuncia se señalaba que 200.000 (dólares) iban a los dirigentes de las comunidades de San Julián y esto es inadmisible, no porque pensemos que ellos han recibido dinero, sino porque no se puede mancillar instituciones tan grandes; los interculturales son un pilar de este proceso. Y no estamos planteando una acusación contra ellos, les estamos pidiendo que, como todo ciudadano boliviano, aclaren, investiguen y nos den respuesta”, dijo la autoridad el programa La Mañana en Directo, de Erbol.

Characayo y el exdirector nacional de tierras, Hiper García, fueron enviados con detención preventiva luego de ser capturados en flagrancia cuando recibían una coima de 20 mil dólares para agilizar el saneamiento de tierras en San Julián.

Characayo fue nombrado como ministro gracias al apoyo de los interculturales de San Julián, de donde es originario.

El ministro Lima pidió a los dirigentes que aporten con datos a la investigación para que la situación se aclare.

“El movimiento de los interculturales forma parte de este proceso de cambio y tenga la certeza que ellos también están trabajando para clarificar y aclararle al país está situación que se ha presentado”, dijo el Ministro.