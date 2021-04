Excluyen a Flores de evaluación del MAS; ella dice que Evo y dirigentes no aceptan críticas

Tras realizar una serie de crítica al proceso de selección de candidatos y observado el endiosamiento de Evo Morales, la exsecretaria ejecutiva de la Confederación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa y dirigenta del MAS, Segundina Flores, fue excluida de la reunión de evaluación sobre la derrota que sufrió en la mayoría de ciudades capitales y departamentos en las elecciones subnacionales.

"Hoy en día hay una evaluación, pero no estamos todas, yo soy parte de la directiva del MAS y no nos han informado para que estemos en esa evaluación, hoy día en Cochabamba. Entonces yo no estoy participando en esa evaluación", declaró Flores en contacto con Radio Compañera.

Flores recientemente dejó de ser la máxima dirigente de las Bartolinas, sin embargo, continúa en la dirigencia del MAS, en esa condición debía participar de la reunión de evaluación del MAS, sin embargo, ni ella misma entiende por qué fue relegada, se pregunta si será porque tuvo una posición crítica en los últimos tiempos.

"No me explico, no entiendo, por qué no llamamos a todos para evaluar. No sé si porque hablo que estoy criticando será por eso, no sé, no entiendo", afirmó la dirigenta.

Flores había planteado que la evaluación no solo sea de dirigentes sino con las bases, porque mientras las dirigencias avalaron a unos candidatos las bases propusieron a otros.

"A veces los dirigentes ya mintieron, hoy en día se mienten y hacen equivocar al hermano Evo, por eso pedí evaluación con las bases, no solo los dirigentes. Los nueve dirigentes de los departamentos tenemos que ser evaluados, qué departamentos han manejado bien, qué departamentos han manejado (mal), quiénes manejaron las candidaturas subnacionales. Ahí los dirigentes del MAS tienen que responder y dar la cara a las bases", sostuvo.

Comentó que en Pando las Bartolinas sugirieron a "Papito" refiriéndose a Regis Richter, exalcalde de Porvenir, al que dijo no conocer, pero que no fue elegido por el MAS y "ahora es gobernador (por el Movimiento Tercer Sistema), eso es un error que se ha dado", afirmó, pero el ejemplo más claro es lo sucedido en la ciudad de El Alto, "nosotros sugerimos la candidatura de Eva Copa, no aceptaron, esos son errores garrafales", insistió.

El MAS perdió siete ciudades capitales y El Alto que quedaron en manos de la oposición y ganó solo en Sucre y Oruro; en las gobernaciones seis quedaron en poder de la oposición y tres bajo el control del MAS.

En el mes de marzo, Flores empezó cuestionando a quienes endiosaron al expresidente Evo Morales, consideraba que esa actitud de quienes los acompañaron en el gobierno fue un error.

"Era un líder nato, indígena, un presidente democráticamente electo ratificado varias veces, pero a veces mucha gente endiosaba, esito es un error de los que acompañaban. Decían: 'si no va a haber el hermano Evo Morales no va a salir el sol', eso es un error de los que acompañan", dijo en ese entonces.

Flores cree en la crítica y autocrítica, para reflexionar al interior del Instrumento por la Soberanía de los Pueblos-Movimiento Al Socialismo, del que ella se tiene "constructora y fundadora", es más recuerda que durante el "golpe de Estado" estuvo al frente con las Bartolinas para defender la democracia, sin embargo, ni a los dirigentes ni al líder del MAS les gustan las críticas.

"A veces no les gusta la crítica y autocrítica a los hermanos dirigentes, al propio hermano Evo. Las críticas a veces nos hacen bien, pero a veces no quieren escuchar. Yo he sido crítica y autocrítica. Si no hay autocrática cómo vamos a reflexionar, cómo vamos a pensar. Eso a veces no lo aceptan", dijo.

Reconoció que, por adoptar posiciones críticas, muchos líderes han sido apartados del MAS "siempre ha sido así, por eso le han puesto a un lado al Damián Condori. A muchas autoridades les han relegado. Si nosotros hemos luchado porque haya líderes, y no ha habido y le han venido eliminando a muchos líderes y han puesto otras trampas en el camino como a Fidel Surco", afirmó.