Ataques a Copa, según los analistas, son acoso político

De un tiempo a esta parte, Eva Copa, alcaldesa electa por El Alto, ha sido blanco de ataques de parte del expresidente y líder cocalero Evo Morales, lo que se considera como “acoso político, violencia política”. La exsenadora volvió a pedir ayer que la dejen trabajar en paz.

“Morales promueve de manera estructural un ataque en contra de Eva Copa, que viene desde la selección del candidato para el municipio alteño hasta llamarla traidora, entre otras. Es un acoso que se cierne sobre la alcaldesa electa”, señala la politóloga Patricia Velasco.

El abogado constitucionalista Paul Antonio Coca sostiene que la Ley Nº243 Contra el Acoso y Violencia Política Hacia las Mujeres protege ante este tipo de situaciones. Estudios dan cuenta de que el acoso y la violencia política en Bolivia contra mujeres electas se traducen en acciones ilegales, delitos que van desde la violencia física, psicológica y sexual hasta el secuestro y el asesinato.

“El MAS, pese al revés que sufrió, no va a hacer ninguna reflexión interna. Además, Evo Morales quiere tomar control del poder y ha dado instrucción de que los que son activistas no van a tener cabida en este Gobierno. Y, por último, Morales está allanando el camino para dos aspectos: para la elección de sus autoridades internas y porque no quiere que nadie le opaque para las elecciones de 2025”, dijo.

El líder cocalero denunció a Copa de haberse reunirse el 15 de abril en Tarija con Luis Fernando Camacho, Damián Condori, Óscar Montes y otros. “Los traidores reunidos con Camacho. Quiero que sepa el pueblo boliviano”, dijo.

Según los analistas, esta posición y ataque busca generar réditos y limpiar su camino, sin importar si cruza o no la línea delgada de la ley.

Copa se quedó a cargo del Senado

El 14 de noviembre de 2019, Eva Copa asumió la presidencia de la Cámara Alta, en medio de la crisis vivida tras la renuncia de Evo Morales.

Copa trabajó en el periodo de la “transición constitucional” y promovió la rearticulación del Movimiento Al Socialismo (MAS). Por esto la sindicaron de trabajar para la derecha. En respuesta, dijo: “Carajo, les quiero decir a esos señores que yo sí tuve el valor de quedarme aquí y luchar por mi gente, y no me escondí y no me escapé”.