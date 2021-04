Cancillería afirma que no recibió ninguna solicitud de gobiernos subnacionales para importar vacunas

El viceministro de Comercio de Exterior, Benjamín Blanco, informó ayer que hasta la fecha ningún gobierno subnacional presentó ante la Cancillería una solicitud oficial para viabilizar la importación de vacunas anticovid.

“Hasta ahora no hemos recibido ni una sola solicitud, pero el momento en que se reciba, en el momento en el que se tenga un contacto serio, tengan por seguro de que vamos a viabilizar lo más que se pueda, porque el interés nuestro es que haya la mayor cantidad de vacunas”, señaló en contacto con radio Patria Nueva.

La autoridad lamentó que, con algunas declaraciones de prensa, se pretenda confundir a la población y se intente hacer creer la falacia de que el Gobierno nacional obstaculice la importación de más vacunas.

“Cuanto más vacunas ingrese, no importa quién las traiga, no importa el color político, no importa si es una empresa privada, cuanto más vacunas tengamos en nuestro país, pues es mejor y vamos a salir más rápido de la pandemia”, subrayó.

Asimismo, reveló que algunos gobiernos municipales hicieron contactos con intermediarios que no están reconocidos por las empresas farmacéuticas.

“Las empresas que han traído son intermediarias que solo existen en papeles que nosotros, como Cancillería, que sí estamos en contacto con los dueños de las patentes, hacemos la consulta y nos dicen 'no, no conocemos a ese intermediario y nosotros negociamos con ustedes con el Estado'”, resaltó.

En este sentido, recomendó a autoridades de gobiernos subnacionales verificar la seriedad de las empresas con las que se contactan para no caer en engaños y crear falsas expectativas.

“Las empresas farmacéuticas apenas están pudiendo cumplir con sus contratos, con sus financiadores, es decir, con los estados que han pagado la investigación y desarrollo, hasta a ellos le están incumpliendo los contratos, ¿ustedes creen que le van a vender a un gobierno subnacional dos millones de vacunas?, no tiene lógica”, reflexionó.