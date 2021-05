Economía: incremento del 2% al salario mínimo no afecta al subsidio de lactancia

El ministerio de Economía aclaró mediante un comunicado que el reciente incremento del 2% al salario mínimo nacional no afecta al subsidio de lactancia, sino únicamente al bono de antigüedad.

El comunicado salió en respuesta a un rechazo de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) que entendía que el leve incremento tendría algún impacto sobre otros componentes, entre ellos el subsidio de lactancia.

El gobierno aclara que la normativa vigente a través del DS N° 3546 de 1 de mayo de 2018 dispone que el mencionado subsidio equivale a 2.000 bolivianos mensuales.

Aclara que al no haberse incrementado el haber básico no implica la asignación de recursos adicionales para el bono de frontera, dieta, horas extraordinarias, vacaciones no utilizadas, suplencias, aportes colaterales por régimen de corto plazo, prima de riesgo profesional, aporte patronal fondo solidario, aporte patronal para la vivienda, y otros que se consideran en la planilla salarial.

También asegura que no se afectará al empleo, ni habrá impacto en la subida de precios, ni existirá pérdida del valor adquisitivo el salario y tampoco se verá afectado el pequeño emprendedor que quiera establecerse en la economía formal.

Sostiene que el reciente aumento busca mantener la estabilidad y dinamizar la actividad económica a través del consumo interno, además que el incremento solo es para los trabajadores que tienen una menor remuneración, y considera en consecuencia que lo dicho por la Confederación es erróneo y malintencionado.