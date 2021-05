Politólogos advierten que la institucionalidad democrática en Bolivia es socavada por el populismo

La crisis política en el país se ha ido profundizando de manera sistemática, lo que ha desencadenado el debilitamiento de la democracia y de las principales instituciones del Estado. Los analistas políticos atribuyen este escenario a la visión populista del Gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS).

El centro del debate en el país está puesto en el estado de la institucionalidad democrática; para el politólogo Carlos Toranzo la respuesta es contundente: "Hace demasiados años que no hay instituciones en el país. No tenemos instituciones, menos aún instituciones democráticas".

La separación o equilibrio de poderes simplemente no existe, argumenta el analista; "en todas las instituciones no hay 'check balence' (control, contrapeso), no hay equilibrio de poderes. Todo lo domina el Órgano Ejecutivo", dice al referirse al Gobierno central.

"Evo Morales era el gran alcalde, era el dueño del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial y del Electoral", afirma, para explicar que los Órganos del Estado han funcionado supeditados al poder Ejecutivo.

En esta misma línea, el politólogo Franz Flores refirió a la ANF que "hay un proceso de socavamiento de la institucionalidad de los Órganos Legislativo y Judicial, que ha terminado por debilitar sus capacidades legislativas en un caso, y en su capacidad de imparcialidad en la administración de justicia".

Por otra parte, tanto el exdiputado Víctor Borda como el exconstituyente René Navarro coinciden en que "ha habido un desprestigio institucional de todos los Órganos del Estado" y un "resquebrajamiento", pero que no es atribuible al Gobierno del MAS.

Citan que ese proceso viene de la época de los "neoliberales", aunque señalan que el deterioro en este tiempo se dio con la crisis del Órgano Electoral, a raíz de la detención de los vocales sin haber sido juzgados en un debido proceso; por la quema de los Tribunales Electorales Departamentales (TED) y porque se "prepararon" las condiciones para sostener un "fraude electoral" inexistente, según apuntan.

La división de poderes está lejos de ser una realidad postulan Flores y Toranzo; mientras que Borda explica que, si bien la Constitución plantea esta teoría, "no habla de una independencia absoluta, sino de (una) interdependencia", es decir, que un Órgano realiza control sobre otro, aunque en la práctica no se aplica.

Una independencia de poderes que solo se queda en la teoría, porque lo que está apareciendo es un Estado de Derecho "politizado", acota Flores, que se produce cuando un partido con una buena votación y legitimidad termina por "colonizar o dominar" a los Órganos del Estado.

Los últimos 14 años el país ha sido gobernado por un solo partido político: el Movimiento al Socialismo al frente de Evo Morales (2006-2019). Su primera victoria en 2005 fue con el 53,7%, el 2009 alcanzó una votación de 64% y en 2014 obtuvo 63%, récords históricos de votación en democracia; el 2016 perdió el referéndum constitucional que le dijo No a un cuarto mandato; aunque el 2019 fue habilitado con base en una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, que señala que es un derecho humano el poder ser elegido repetidas veces, aunque sea consecutivamente.

Con esta amplia mayoría tuvo el control de todo el aparato público estatal del nivel central del Estado y los dos tercios en la Asamblea Legislativa Plurinacional, que le permitió la gestión de normas y la fiscalización de acuerdo a la agenda de prioridades e intereses del MAS.

"Personajes que llegan con enorme popularidad a la presidencia llegan a ser presidentes gracias a la democracia, pero cuando están en el poder terminan socavando la institucionalidad democrática y de estas instituciones", afirma el analista político Flores.