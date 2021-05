A 24 horas de su posesión, Arias fue citado por la Fiscalía y denuncia toma de subalcaldías

El alcalde de la ciudad de La Paz, Iván Arias, tuvo que suspender la posesión de su gabinete, ya que recibió una citación para presentarse ante el Ministerio Público; denunció que trabajadores tomaron las subalcaldias con la condición de que sea gente del Movimiento Al Socialismo (MAS), quienes asuman cargos jerárquicos.

"Nos quieren dar guerra", lamentó Arias en su primer día cómo edil de La Paz.

"Al final de la tarde nos llegó una citación a la audiencia (en la Fiscalía). Hay la amenaza del gobierno de no dejarnos gobernar, la ausencia de los concejales en la posesión del alcalde de La Paz, es un signo realmente despectivo no a mí, sino a la ciudad de La Paz (...) Hoy están tomando subalcaldías y quieren imponer nombres de personas afines al partido de gobierno. Están decididos a que no gobernemos", complementó Arias.

El edil de La Paz manifestó que asistirá a la Fiscalía a declarar. Lamentó que tenga que empezar así su gestión.

"A 24 horas de mi posesión ya estamos con demanda, con tomas de alcaldías, ya estamos con el Concejo enguerrillado. ¿De qué se nos acusó?, de nombramientos ilegales", precisó el edil paceño.