Maestros de Cochabamba advierten que no retornarán a clases si no los vacunan

Los maestros de Cochabamba ratificaron ayer su pedido al Gobierno de vacunas contra la Covid-19 para todo ese sector; caso contrario, señalaron que no retomarán a las clases presenciales. Este pedido se mantiene pese a firmarse un acuerdo con el Ministerio de Educación en demanda de 10 puntos y levantarse los piquetes de huelga.

“Hemos dicho que no volvemos a clases presenciales si no hay vacunas. No se ha tocado este tema, indican que eso está en manos del Ministerio de Salud y que se debe coordinar. Pero nosotros nos ratificamos: mientras no haya vacunas, no volvemos a clases presenciales”, sostuvo la dirigente de la Federación de Maestros Urbanos de Cochabamba, Norma Barrón.

Sólo en el área urbana de Cochabamba, se requerirían 16 mil vacunas, dijo.

Acuerdo

Luego de seis días de huelga de hambre de los directivos de maestros urbanos del país, este domingo suscribieron un acuerdo con el Ministerio de Educación, en el que se compromete el Gobierno a atender algunos puntos de los 10 establecidos por los movilizados, entre ellos está el tema de la vacunación. Los piquetes de huelga se levantaron en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.

Con la firma del documento, se logró la creación de 1.500 nuevos ítems, la garantía del pago de los bonos, los reemplazos por maternidad, entre otros. También se estableció la cancelación por la ampliación de horas para las materias de física y química, la cual comenzará en junio próximo.

Sin embargo, “no se ha conseguido lo fundamental que es mayor presupuesto”, dijo Barrón. Explicó que, por ejemplo, se requieren al menos 13 mil ítems para todo el país y no sólo 1.500.

Asimismo, junto a la directiva de maestros de Santa Cruz, lamentaron que existan “traidores” dentro del gremio, señalando a los cuatro dirigentes que “se adelantaron” a firmar un primer convenio sin consultar con las bases. “Han sido desconocidos, no se ha reconocido ese convenio, sino después de consultar a las bases. Ésos van a entrar al tribunal de disciplina sindical”, informó la dirigente.

Los representantes del magisterio de La Paz también expresaron su descontento con el acuerdo firmado el fin de semana. Sostienen que se consiguieron “migajas” del Gobierno y no confían en el cumplimiento del mismo en los plazos previstos.

No obstante, señalaron que aguardarán las negociaciones sobre cada uno de las 10 demandas y en caso de incumplimiento saldrán a las calles para presionar.

Amplía trimestre hasta el 31 de mayo

El Ministerio de Educación amplió el primer trimestre educativo hasta el 31 de mayo por solicitudes de parte de los padres de familia y maestros de los nueve departamentos, para regularizar el sistema educativo, según comunicó ayer mediante un instructivo.