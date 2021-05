Primera jornada de autoridades se desarrolla en medio de apuros

Las nuevas autoridades subnacionales experimentaron, ayer en su primer día de gestión, diferentes situaciones que van desde la toma de subalcaldías por la pugna de cargos hasta discordias dentro de sus filas y con los opositores, así como citaciones judiciales para responder por casos abiertos en su contra.

A horas de asumir los despachos, los flamantes alcaldes, concejales, gobernadores y asambleístas tuvieron que lidiar con estos primeros inconvenientes. Algunos avanzaron con la presentación de sus equipos de colaboradores y las primeras normas que dictarán.

Sin duda, una de las autoridades que experimentó diversas particularidades en su primera jornada fue el alcalde de La Paz, Iván Arias, que pospuso para hoy la posesión de su equipo de ejecutivos, debido a la citación para presentarse en horas de la tarde a una audiencia de medidas cautelares.

“Ayer (lunes) al final de la tarde nos llegó una citación a audiencia, es la amenaza del Gobierno de no dejarnos gobernar (…). Iré a la Fiscalía, iré, no me voy a escapar. Qué pena que tengamos que iniciar así (…). Yo he sido elegido para gobernar la ciudad de La Paz y voy a gobernar”, refirió Arias en conferencia de prensa.

Por otra parte, tuvo que enfrentar el intento de toma de subalcaldías por presuntos grupos afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), que buscan imponer a su gente.

Asimismo, recibió el pedido del Viceministro de Seguridad Ciudadana, que se apersonó por la Alcaldía paceña, para que se tomen de inmediato medidas de seguridad en el Puente de las Américas ante el suicidio de una pareja en el lugar.

Pero también se presentó una denuncia sobre el presunto plagio del “logotipo, isologo” de la nueva administración municipal, hecho que fue negado desde la comuna y que Bolivia Verifica determinó que se trataba de una noticia falsa.

En Bermejo, Tarija, a pocas horas de ser posesionado como nuevo alcalde Irineo Flores del MAS, recibió un mandamiento de aprehensión en su contra a raíz de varias demandas laborales que iniciaron trabajadores municipales perjudicados por el adeudo de salarios de la gestión saliente.

Posesión en El Alto

Ayer, en la ciudad de El Alto, continuaron los actos de posesión de la alcaldesa Eva Copa, quien brindó discurso en el acto preparado por las organizaciones sociales en la avenida Juan Pablo II de la urbe alteña, en el que criticó a los políticos de derecha e izquierda.

Flanqueada por los denominados Ponchos Rojos, la expresidenta del Senado envió un mensaje a la cúpula del MAS al sostener que el proceso de cambio se extravió.

“Después de un largo proceso de cambio, surgen contradicciones e interpelaciones que no podemos callar. No podemos ser cómplices del desastre por la ambición de unos cuantos en desmedro del pueblo”, afirmó.

Agregó que no existe coherencia en la clase política de izquierda y tampoco en la derecha, pues las decisiones no se toman escuchando al pueblo y además son verticales, “son tomadas de arriba hacia abajo”.

Mientras, en el Concejo Municipal, el partido de Copa, Jallalla, consolidaba su control con la elección de Iris Alexandra Flores Quispe, de 20 años, como presidenta con siete votos a favor y tres en contra.

Primeras medidas

En Santa Cruz, al margen de la accidentada sesión del concejo municipal para elegir su directiva, el alcalde Jhonny Fernández realizó un periplo por diferentes medios de comunicación y aseguró el pago de un bono municipal a estudiantes y anunció la realización de 10 auditorías ante presuntas irregularidades,

El gobernador de La Paz, Santos Quispe, por su parte, después de instruir la exhibición del retrato de su padre Falipe Quispe en todas las reparticiones, también anunció la realización de auditorías.

UCS y MAS dan un golpe institucional

En una polémica y bochornosa sesión que duró más de cinco horas, el Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra eligió a Israel Alcócer de UCS como presidente del legislativo edil con el apoyo de los cuatro concejales de la bancada ucesista y de dos del Movimiento Al Socialismo (MAS).

“Ese acuerdo se está reeditando hoy día en el Concejo Municipal. Vamos a fiscalizar a todos. Esta alianza está pegada con chicle”, expresó Manuel Saavedra, de Demócratas, durante la sesión.

Suspenden la audiencia del alcalde Iván Arias

La audiencia de medidas cautelares contra el alcalde de La Paz, Iván Arias, prevista para la tarde de ayer, fue suspendida hasta el 24 de mayo a las 8:30.

El fiscal asignado el caso, Johan Muñoz, informó que la autoridad edil acudió a la audiencia sin sus abogados, por lo que la jueza determinó suspender la misma.

Arias fue notificado el lunes pasado, tras su posesión como nuevo alcalde, para que se presente a la audiencia cautelar dentro del proceso que se le inició el mes pasado por el presunto nombramiento ilegal de una funcionaria cuando era ministro de Obras Públicas.

Según la denuncia, Arias —cuando era ministro— designó de forma irregular a Eddy G. R. como director general ejecutivo del Centro de Comunicaciones sin tener título en Economía y Finanzas.

En la mañana, Arias reiteró: “Se nos acusa de nombramientos ilegales, cuando en realidad lo que hicieron es montar unas firmas que no correspondían, establecer una culpabilidad en un cargo que es de libre nombramiento y establecer culpabilidad en un cargo que no necesita los requisitos que dicen, pero no aquí lo importante es montar casos”, aseveró Arias.

El fiscal explicó que se tomó la declaración de la persona contratada, quien habría confirmado que no tenía ningún título en ramas de economía.

“No creemos que exista un elemento que desvirtúe este reglamento que ha sido incumplido”, señaló Muñoz.

El presidente de la cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, pidió al Alcalde aclarar ante la Justicia todas las denuncias abiertas en su contra por delitos de corrupción y negó que exista persecución política.