Firma privada asegura que no recibió dinero de Bolivia para buscar vacunas en India

Urgente.bo se contactó via telefónica hasta Massachussets con Carol Blenda Reyes Ávila Ilievski, presidente de Antebellum Holdings LLC firma privada con la que el ministro de Salud Jason Auza firmó como representante en la compra de vacunas, que afirma que Antebellum solo actúa como gestionadora en calidad de "ayuda humanitaria" y no recibió dinero alguno por parte de ningún gobierno ni institución privada.

La empresaria explicó que Antebellum Holdings LLC es una organización que tiene por objetivo proporcionar ayuda humanitaria a países que requieran apoyo internacional en el mundo.

"Esta alianza nos permite tener un acceso efectivo al Serum Institute Of india Tivt. Ltd., y de esta manera agilizar el requerimiento de 5.000.000 (cinco millones) en dosis de la vacuna Covishield (desarrollada por Oxford-AstraZeneca), para el Estado Plurinacional de Bolivia", dijo.

Aseveró que Antebellum Holdings, LLC., es una empresa que viene trabajando en alianza con la Organización India Serendipity Concepts (An Aegis Fincorp Ltd. IniPaPve) ubicada en Rajasthan, India, que a su vez se encuentra estrechamente vinculada con Serum Institute Of india Pvt. Ltd. y muchas otras instituciones a nivel mundial. Esta asociación está protegida por acuerdos de confidencialidad.

Señaló que "Antebellum Holdings, LLC., viene desarrollando una gestión de consultoría para la adquisición de vacunas en la República de India específicamente ante el Serum Institute Of india Pvt. Ltd., por medio de la solicitud de Intenciones de compra emitidas por su despacho. "Esta gestión denominada representación solo tiene el fin de hacer conocer que Antebellum Holdings, LLC., y Serendipity Concepts gestionan la Intención de compra para el Estado Plurinacional de Bolivia", manifestó.

Agregó: "Existen tres documentos firmados, el único que presentó el Sr. Arandia es el Loi ( letter of intent ), que es una intención de compra y tienen un remitente y una empresa receptora, el mismo no puede ser usado para ninguna otra compañía ni orden, así que la parte de mal uso de documentos o credenciales simplemente mellan la integridad de las compañías involucradas", dijo en contacto telefónico.

Expresó que ni Antebellum Holdings LLC. ni Serendipity Concepts realizan gestiones fuera del marco establecido con el Ministerio de Salud y Deportes de Bolivia. "Nuestras empresas se desenvuelven con los estándares más altos de ética y cada una de ellas tiene la mejor reputación en el mundo de los negocios", señaló.

"Nuestras empresas no fijan el precio, condiciones ni tiempos de entrega de la vacuna, está es una atribución del Serum Institute of indian Pvt. Ltd".

Señaló que a la fecha las gestiones para la adquisición de vacunas para el Estado Plurinacional de Bolivia se encuentran muy avanzadas. "Estamos a la espera de la respuesta final del Serum Institute of India Pvt. Ltd".

Afirmó que las cartas recibidas por parte de su autoridad no comprometen en ninguna manera ni otorgan aceptación alguna para la adquisición de vacunas AstraZeneca del Instituto Serum de la India y que estas solo dan inicio a una intención de compra de las mencionadas.

"Estamos en conocimiento que de acuerdo a lo establecido por el Decreto Supremo N° 4432, de 29 de diciembre de 2021, el Ministerio de Salud y Deportes de Bolivia está autorizado legalmente para realizar compras directas de vacunas COVID-19 en el extranjero, por esta razón nuestras gestiones siempre se realizaron con su despacho".

Expresó que Antebellum solo actúa como gestionadora en calidad de "ayuda humanitaria" y no recibió dinero alguno por parte de ningún gobierno ni institución privada.

Carol Blenda Ilevski es boliviana, nacida en Oruro, CEO de Antebellum Holdings LLC. Empresaria e inversionista privada; graduada de la Universidad de Harvard. "Estoy con toda la predisposición de ayudar a Bolivia y a todos mis queridos compatriotas, especialmente para superar estos tiempos tan difíciles por la pandemia, por esto es que pongo todos mis mejores esfuerzos como boliviana de nacimiento y corazón para ayudar a mi país. Por la presente, aplaudo su proactividad, iniciativa y enfoque global que usted está tomando dentro del marco de negociaciones a nivel mundial para que nuestro país pueda acceder a vacunas".