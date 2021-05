Jallalla anuncia ampliado para analizar la "traición" de Santos Quispe y perfila revocatorio

La agrupación Jallalla anunció que el fin de semana realizará un ampliado para analizar la "traición" del actual gobernador de La Paz, Santos Quispe, y hasta analiza iniciar un proceso para revocar su mandato.

"Vamos a hacer un análisis y vamos a determinar sobre la traición del hermano Santos Quispe", afirmó a Erbol Jesús Chura, vocero de Jallalla.

Chura, asimismo, afirmó que en el ampliado también se analizará la denuncia de nepotismo que existe contra Santos Quispe, debido a que su esposa sería asambleísta departamental electa.

En ese sentido, el Vocero de Jallalla advirtió que se exigirá a Quispe respetar el acuerdo firmado antes de oficializar su candidatura por esa agrupación y reiteró que en caso de no cumplirse lo establecido, se asumirán "medidas de hecho".

Por ello, no descartó que inclusive, a través de la Asamblea Departamental, se emprenda un proceso revocatorio contra el actual gobernador.

La repercusión surge después de que Santos Quispe haya dado por terminado su pacto con Jallalla, minutos después de que recibió la credencial que lo acreditaba como Gobernador de La Paz.

Quispe, en esa oportunidad, aclaró que tiene su propio partido, denominado Adelante Pueblo Unido (APU), y que Leopoldo Chui, líder de Jallalla, ya no puede hablar por su persona.

"Desde el día que ya tengo el credencial ya nos hemos separado. Nada que ver él (Chui). Hasta ahí hemos culminado. Ya soy gobernador, se le ha dado sus asambleístas, él está como asambleísta. Ya he cumplido y él todavía no ha cumplido con mi persona, ha cambiado candidatos a dedo y no voy a tolerar", indicó Quispe.

En su momento, Chui respondió a Santos Quispe y le advirtió que el romper el pacto sería una "traición" a la memoria de Felipe Quispe, el 'Mallku', quien era candidato por esa agrupación antes de su sorpresivo deceso.